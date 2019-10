L'Associació pro Disminuïts prepara el canvi per esdevenir una fundació

L'Associació pro Disminuïts del Berguedà encara unes setmanes crucials per garantir la seva viabilitat i continuïtat. Immersa en una dura crisi amb un forat de 451.000 euros el 31 d'agost, la històrica entitat berguedana ha començat a fer la transició per esdevenir una fundació amb participació de patrons públics. Aquest nou model de governança amb la participació d'administracions berguedanes és la base per treure-la del forat i redreçar el rumb.

Cecília Camprubí, presidenta de l'associació, ha explicat a aquest diari que s'ha iniciat el procés per reconvertir-se en fundació amb presència d'administracions públiques berguedanes. De fet, aquesta fundació ja existeix des del 2003 però ara s'està treballant per actualitzar-ne els estatuts i reactivar-la, ja que no s'havia fet servit mai. Camprubí ha explicat que es proposarà als socis passar de 5 a 10 patrons, entre altres condicions, com que els treballadors hi puguin tenir representació.

De la desena de patrons que es calcula que han de formar part de la fundació, del sector públic hi ha d'haver representants d'almenys el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Berga. Tot i que a hores d'ara es treballa per determinar-ne el nombre exacte, la idea és que hi siguin diferents persones d'àmbits variats perquè hi hagi una composició representativa del teixit social berguedà, ha indicat a aquest diari Valentí Camprubí, el nou gerent de l'entitat. Justament la contractació del gerent (que els primers sis mesos paga el Consell) és una de les mesures adoptades per sortir de la crisi.

Per la seva banda la presidenta de l'associació, Cecília Camprubí, ha recordat que el canvi de model de gestió era el que els demanava la Generalitat per avalar-los perquè obtinguin finançament dels bancs per eixugar el deute. Alhora, la presa de decisions serà més àgil. L'entitat té previst celebrar una assemblea el 6 de novembre per validar els nous estatuts i proposar els nous patrons.

L'associació espera que els ajuntaments de la comarca donin el vistiplau a la seva petició de finançament. Dilluns s'ha de desvelar aquesta incògnita al consell d'alcaldes berguedans que es farà a Castellar de n'Hug. Hi serà present el gerent de l'entitat per explicar-los la situació i els passos que s'estant fent per aconseguir diners per eixugar el deute.

Tal com ja va informar aquest diari al seu moment, a l'agost el Consell va demanar als ajuntaments que donessin a l'entitat el 50% dels diners que reben els consistoris i l'ens comarcal a través dels fons de cohesió social que els atorga la Diputació de Barcelona. Això suposaria una injecció de 200.000 euros. Valentí Camprubí dona aquesta aportació per bona. S'haurà de complementar amb un crèdit de l'Institut Català de Finances (ICF).

Tal com va informar aquest diari el setembre passat, amb data de 31 d'agost l'associació devia 938.472 euros, dels quals 252.997 corresponen al personal, 333. 451 a proveïdors i tercers, 276.00 a bancs i 76.023 a Hisenda. Al mateix temps té pendent de cobrament de la Generalitat 342.460 euros, 131.036 euros de clients i 13.905 d'usuaris i socis. En total, 487.041 euros.

L'Associació pro Disminuïts Psíquics del Berguedà atén 300 persones i en té 120 de contractades, entre els professionals i treballadors del Centre Especial de Treball del Taller Coloma. L'entitat gestiona serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual com el centre especial de treball Taller Coloma, l'escola de la Llar, el CDIAP, el programa de suport a la mateixa llar i la residència, entre d'altres.