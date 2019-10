Saldes bull d'animació amb el Pedrafest i el mercat artesà

Saldes es va omplir, ahir, de visitants amb els actes del Pedrafest i el mercat artesanal. La celebració va omplir d'animació el nucli urbà de la població, estratègicament situada a la falda del massís del Pedraforca. Ahir, va fer un dia radiant de tardor amb sol i una temperatura molt agradable, i això va ajudar que hi hagués una nombrosa concurrència a les activitats que es van programar des del matí fins a la nit.

Un dels eixos del certamen va ser la plaça Pedraforca. Allà es van aplegar les parades de les cerveses artesanes (fins a 5 ) que enguany van assistir a la mostra. Entre aquestes, la local: Pedraforca. L'abril del 2020 farà 8 anys que la va crear Isabel Pérez, badalonina establerta al municipi. Ahir, no donava l'abast. Tenia ple el local i plenes les visites guiades a l'obrador on s'elabora la cervesa saldenca amb aigua pura de l'Espà, un dels secrets de l'èxit d'aquesta beguda, així com també fer servir llúpol en flor. Pérez explicava a Regió7 que a l'estiu o en dies com ahir «el negoci va molt bé». Ho deia somrient mentre despatxava paquets de cerveses als seus clients arribats de Badalona, de Barcelona, d'arreu. Tanmateix, Pérez matisava que quan comença a fer fred i a l'hivern «la cosa no va tan bé» i ella i el seu company han de fer altres feines per poder guanyar-se la vida. A fora a la plaça, els seus col·legues també anaven servint cerveses a bon ritme als seus clients. Al migdia la plaça bullia d'animació amb música en directe. Els bars de la zona van muntar taules amb cadires a l'exterior que van omplir-se de gent que va gaudir del seu temps de lleure fent tertúlia mentre feia un beure prenent el sol.

Entre els artesans, cares conegudes de productors de proximitat del Berguedà, com elaboradors d'embotits o de melmelades, així com productors de formatges osonencs o de l'Alt Urgell i un ampli ventall de productes com, per exemple, estris de cuina com culleres o forquilles, lloses i cullerots fets de fusta. La mainada va gaudir d'activitats com tir amb arc. A la tarda hi va haver més actuacions musicals, així com també observacions al Centre Astronòmic Pedraforca, que el municipi va estrenar aquest agost. Saldes vol treure rendiment del cel nocturn sense contaminació per atraure visitants interessats en l'astronomia per dinamitzar el sector turístic local.