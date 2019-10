22 ajuntaments del Berguedà diuen «sí» a ajudar l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà

22 ajuntaments del Berguedà han acordat donar l'ajuda que l'agost va demanar l'Associació pro Disminuïts del Berguedà per sortir de la greu crisi que travessen amb un deute que aquest octubre és de 480.000 euros.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha explicat que dels 31 ajuntaments de la comarca a dia d'avui han contestat que sí 22 ajuntaments però "encara n'hi ha que no han respost" tot i que la crida es va fer aquest mes d'agost.

També ha dit que n'hi ha que han contestat que no tot i que ha dit que no diria quins consistoris són els que han respost negativament. Així ho ha explicat en el consell d'alcaldes que s'ha celebrat aquest dilluns a Castellar de n'Hug. Aquest és el primer consell d'alcaldes que se celebra en aquest nou mandat.

Josep Lara ha fet un prec als alcaldes que encara no hagin contestat perquè ho facin de manera que es puguin desencallar l'atorgament d'aquestes ajudes, un 50% dels fons de cohesió que el Consell i els ajuntaments reben de la Diputació. Suposaria un injecció de 200.000 euros.

El nou gerent de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà Valentí Camprubí ha participat al consell d'alcaldes -tal i com va avançar aquest diari dissabte -, per explicar quina és la situació financera de la mateixa amb 480.000 euros de deute a dia d'avui. Camprubí ha explicat les mesures que s'han explicat a diferents serveis de l'associació que han permès estalviar 200.000 euros. I ha dit que cal revitalitzar el centre especial del Taller Coloma. Camprubí ha demanat als batlles berguedans que siguin copartíceps de la nova etapa de l'entitat i els ha fet una crida per "abordar" la crisi de l'ens "des d'un punt de vista territorial".

Ha exposat que l'ajuda de 200.000 euros del Consell i dels ajuntaments, si s'acaba confirmant "es mitjà vida" i s'haurà de complementar amb un crèdit de l'Institut Català de Finances (ICF). Camprubí s'ha mostrat convençut que l'entitat té viabilitat.