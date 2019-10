Cal Rosal s'omple amb la renovada Festa del Bolet amb més actes i parades

Bon temps, animació i un bon nombre de visitants. Aquests han estat els trets que han caracteritzat aquest cap de setmana la Festa del Bolet de Cal Rosal. Es tracta d'una celebració renovada per iniciativa dels comerciants del nucli i de l'Ajuntament d'Olvan, que han apostat per potenciar aquesta celebració com un element dinamitzador d'un dels mercats del bolet amb més nom de la Catalunya Central. Si bé enguany, per les males condicions meteorològiques per als bolets (molta calor i pluja escassa) se'n troben pocs. De fet, ahir de la quinzena de parades només 2 eren de bolets frescos. Hi predominaven els rovellons, tot i que també s'hi podien trobar llenegues i ceps.

«Estem molt contents». Així ho explicava Sebastià Prat, alcalde d'Olvan, en declaracions a aquest diari. «Aquest any hem aconseguit que hi hagi força més parades» que en les darreres edicions. Ahir n'hi havia una quinzena i dissabte alguna més. Dues de bolets majoritàriament frescos però també secs. I altres de pa i coques, embotits i formatges, mel d'Olvan, crepes, de peces de brocanter i col·leccionistes i estris com un enfilador d'agulles, i una casta-nyera, entre d'altres.

Una de les novetats del certamen d'enguany ha estat les taules amb cadires, que han esdevingut un espai de tast davant del restaurant Sol i Cel i una barra de begudes organitzada pel Konvent amb un espai escènic amb actuacions per a totes les edats també gestionat pel Konvent. Prat deia que el Sol i Cel i el Konvent «han generat un espai que crec que té molt potencial». El batlle va destacar que el restaurant va fer plats amb bolets. «A la gent li agrada poder tastar coses».

Ahir, les activitats van omplir d'animació el recinte del mercat. La companyia de Jocs l'Anònima i Cia van convidar els pares i els seus fills a jugar a diferents jocs al carrer, un esquer potent per al públic familiar. Al migdia hi va haver demostracions de balls en línia que van ser concorregudes.

L'alcalde d'Olvan va explicar que «hem engegat una cosa maca i és donar a conèixer les persones i empreses que tenen la seva activitat al municipi» relacionada amb el sector agroalimentari o simplement del teixit social com l'Associació Cultural i Esportiva (Ace) de Cal Rosal, que ahir va preparar l'esmorzar popular de la festa.

Així mateix, Prat va destacar la participació de nou a la festa de les germanes Casabella, empresàries del poble, i també del Sol i Cel, i el Konvent. «A vegades ens trenquem el cap buscant programacions artístiques i al nostre propi nucli tenim gent que treballen en aquest entorn».