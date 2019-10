Els talls del CDR de Berga a la C-16 i la C-1411 compliquen l'operació tornada

Mig centenar de persones van tallar la calçada en els dos sentits de la marxa a la carretera C-16 abans del túnel de la serra de la Petita a Berga. Això va bloquejar en diferents moments del dia l'operació retorn. Al vespre també van tallar la carretera alternativa de pas a l'eix: l'antiga C-1411. Hi va haver cues de fins a 8 quilòmetres. El tall de la C-16 al migdia va provocar moments de tensió quan algunes persones afectades per l'acció van insultar i amenaçar els membres del CDR que van barrar-los el pas i també periodistes que treballaven a la zona.

El tall de la C-16 va començar pels volts de 2/4 d'1. Membres del CDR de Berga que havien acudit a la convocatòria per fer un vermut a la benzinera de l'hospital, van baixar fins a l'eix del Llobregat i, caminant per l'interior del túnel de Berga, van tallar el trànsit. Durant una hora al matí i prop de 2 al vespre, una de les principals artèries per accedir a Barcelona va estar bloquejada per escassament 50 persones. Es van viure moments de tensió especialment quan una persona es va encarar a les que li impedien el pas. Els Mossos van habilitar un carril pel qual es va donar pas als cotxes perquè poguessin circular cap a la C-1411. A 2/4 d'1 es va donar pas per l'antiga C-1411 des de Cercs.

Tot i que llavors el tall a la C-16 ja no tenia cap efecte, es va mantenir fins cap a 2/4 de 7. La colla castellera de la Cerdanya hi va aixecar pilars. Quan els manifestants van marxar de la zona van deixar rocs escampats a la calçada i ferros clavats al quitrà que impedien el pas de cotxes. Els manifestants van anar a bloquejar la vella C-1411 per on havia passat el trànsit fins llavors. La C-16 no es va poder reobrir al trànsit fins passades les 8 del vespre, un cop es va netejar la calçada.