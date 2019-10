Aturat in extremis un pronunciament del Consell d'Alcaldes sobre la incineradora

In extremis. El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, va aturar ahir, en l'últim sospir, la votació que li demanaven alcaldes independents, de la CUP i d'ERC perquè el Consell d'Alcaldes del Berguedà es pronunciés en contra del projecte de reconversió de la vella central tèrmica de Cercs en una incineradora. La votació no es va fer però, vistos els pronunciaments que hi va haver durant el debat, arran de la proposta de la Plataforma Antiincineradora de Cercs que va portar al consell l'alcaldessa de la Nou, Mercè Fuentes, l'haurien gua-nyat els opositors al projecte.

Fins i tot alcaldes de Junts per Catalunya, el partit majoritari del govern del consell, no van tenir cap problema a dir que hi votarien en contra, com el mateix president, Josep Lara, o l'ahir amfitrió, Salvador Juncà, batlle de Castellar de n'Hug, on es va celebrar la maratoniana trobada de batlles, que va durar més de 3 hores. Era la primera que es feia aquest nou mandat. Hi van assistir 27 dels 31 batlles berguedans. Només hi van faltar els representants de Berga, Bagà, la Quar i Castell de l'Areny.

La proposta de donar suport al manifest presentat per l'alcaldessa de la Nou, Mercè Fuentes, va generar un debat d'una hora en el qual l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, va quedar sol defensant que la discussió sobre la idoneïtat o no de la incineradora es faci amb informació damunt la taula, quan els promotors hagin presentat el projecte executiu que haurà d'avaluar la Generalitat. Fuentes es va declarar en contra d'una proposta que va dir que era dolenta per a la salut de les persones i el medi ambient. I que volien que els alcaldes s'hi pronunciessin. Una petició secundada per l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altar-riba (ERC), el també republicà Enric Pla, de la Pobla de Lillet, i el d'Olvan, Sebastià Prat, de la CUP. Lluís Cadena (JxCAT), batlle de Vallcebre, població molt afectada al seu dia per la pluja àcida de la vella central de Cercs, també va rebutjar-ho.

Quan semblava que s'arribaria a votar, es va fer sortir els periodistes de la reunió perquè no en fossin testimonis. Tanmateix, no es va votar, segons Josep Lara, en espera que els ajuntaments vagin aprovant les mocions sobre la incineradora com ho estant fent aquests dies. Anit mateix ho va fer el ple d'Avià, que va votar en contra del projecte.

El Consell d'Alcaldes es tornarà a reunir d'aquí a un mes per posicionar-se, aquest cop sí, sobre la controvertida incineradora.