Silenci d'un terç de pobles berguedans a la crida de l'Associació Pro Disminuïts

L'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà ha demanat el compromís urgent dels ajuntaments del Berguedà per saber si els donen els diners que van demanar-los el juliol. Una injecció econòmica que podria arribar als 200.000 euros que és clau per ajudar-los a sortir de la greu crisi que travessen per un deute que aquest octubre és de 480.000 euros.

La mateixa crida l'ha fet el president del Consell del Berguedà, Josep Lara, que en la darrera reunió del Consell d'Alcaldes, aquest dilluns, va instar els consistoris que encara no ho hagin fet que es pronunciïn. I els va deixar de coll aquesta setmana perquè és una petició feta el juliol i corre pressa resoldre-la per poder donar els diners a l'associació, que els necessita per sortir-se'n, com ha recordat Cecília Camprubí, presidenta de la junta de l'entitat.

Fins ara, dels 31 municipis de la comarca s'han pronunciat 22 ajuntaments i la majoria han dit que sí a donar l'ajuda. Tot i així, Lara va explicar que «encara hi ha ajuntaments que no han respost», tot i que la crida es va fer el mes d'agost. Al Consell d'Alcaldes, el president comarcal va dir que dels 22 ajuntaments que han contestat n'hi ha que ho han fet en contra d'ajudar l'entitat, però no va voler dir quins eren.

Lara va reclamar als ajuntaments que encara no hagin contestat que ho facin per poder desencallar l'atorgament d'aquestes ajudes, un 50% dels fons de cohesió que el Consell i els ajuntaments reben de la Diputació.

En la trobada dels batlles, el nou gerent de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, Valentí Camprubí, va explicar quina és la situació financera de l'entitat, amb 480.000 euros de deute ara com ara.

Camprubí va exposar les mesures adoptades a diferents serveis de l'associació que han permès estalviar 200.000 euros. I va dir que cal impulsar el centre especial del Taller Coloma perquè generi més ingressos, entre altres accions. Camprubí va demanar als batlles berguedans que van participar al consell que siguin copartícips de la nova etapa de l'entitat i els va fer una crida per «abordar» la crisi de l'ens «des d'un punt de vista territorial».

El gerent va manifestar que l'ajuda de 200.000 euros del Consell i dels ajuntaments «es mitja vida» i s'haurà de complementar amb un crèdit de l'Institut Català de Finances (ICF). Camprubí es va mostrar convençut que l'entitat, que dona servei a 400 persones del Berguedà però també té usuaris de Prats de Lluçanès i Sant Llorenç de Morunys, és viable.