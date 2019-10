El Consell estudia posar contenidors intel·ligents en 19 pobles del Berguedà

Contenidors intel·ligents amb una targeta personalitzada d'accés per fer la recollida selectiva de les deixalles de forma més eficient. Aquesta és l'opció que actualment està estudiant el govern del Consell Comarcal del Berguedà amb l'objectiu d'aplicar-la als 19 municipis que actualment encara fan la recollida amb contenidors d'accés lliure i sense control. Els altres 12 municipis recullen la seva brossa a través del porta a porta. Per completar el procés de canvi del model de gestió de residus a la comarca, iniciat l'octubre del 2018, ara falta que l'ens determini com farà la recollida als 19 municipis restants.



El conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha confirmat a aquest diari que l'ens comarcal està estudiant aplicar aquesta mesura en comptes de fer casetes tancades amb una clau d'accés a dins del recinte, en el qual hi haurien oberts els contenidors de les diferents fraccions. Aquest és el model que es va preveure i projectar en el darrer mandat i pel qual s'han demanat ajudes econòmiques per implantar-lo. El cost previst per dur a terme aquestes 85 casetes és d'1,9 milions d'euros. El darrer mandat, el Consell va planificar fer unes illetes com les d'emergència que ja estan en servei als 12 municipis (inclosos els de més pes demogràfic com Berga, Gironella i Puig-reig).



L'experiència del nou sistema de recollida del porta a porta ha fet que els tècnics i els responsables polítics comarcals busquin la manera de ser més eficients. D'aquí que ara mateix s'estigui valorant fer illetes que podrien ser obertes però amb els contenidors a l'interior que serien tancats. D'aquesta manera l'usuari abocaria la brossa de cada fracció obrint ell mateix el contenidor que li convingués amb la seva targeta d'ús personal.



El conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha explicat que d'aquesta manera s'eliminaria un problema que ha sorgit arran de l'aplicació del porta a porta. I és que «en els municipis limítrofs dels que fan el porta a porta s'abandonen deixalles» i se saturen els contenidors. És el que es coneix com a turisme de deixalles, un fenomen que no és ni nou ni exclusiu del Berguedà. Aquest seria el cas, per exemple, de l'Espunyola o Capolat, a prop de Berga, que es troben que hi ha persones que hi van a tirar les deixalles per estalviar-se fer el porta a porta. Això també passa a Sagàs i altres zones properes a la riera de Merlès, i també d'altres pobles com el de Viver i Serrateix. «Això ens crea un conflicte i ens obliga a fer recollides extres en aquests casos», ha indicat el conseller de Medi Ambient.



Pel que fa al calendari previst per dur a terme la implantació del nou model de recollida de brossa als 19 pobles del Berguedà on encara manca, Vicenç Linares ha dit que «no ens hem marcat una data». En el seu dia, els gestors del Consell del Berguedà havien previst implantar la segona fase del nou model de gestió de residus a continuació de la implantació del porta a porta que es va materialitzar a final del 2018. «Es posarà en marxa tan aviat com sigui possible», ha assegurat Linares.



Sigui com sigui, a hores d'ara els tècnics estan valorant els avantatges de posar els contenidors intel·ligents. El conseller Vicenç Linares ha explicat que volen visitar poblacions de la Garrotxa per veure com s'ha implantat allà aquest model i també de la Conca de Barberà, però a causa dels recents aiguats s'haurà de fer més endavant en aquesta comarca. Linares ha detallat que «volem un model de contenidors que no es contregui amb els canvis de temperatura, ja que si no no s'obren bé», ha indicat. Un cop s'hagi decidit si s'opta pels contenidors intel·ligents i quins, caldrà veure quin cost tenen i de quina manera es paguen.



D'altra banda, el conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha explicat que el 2020 el Consell Comarcal del Berguedà posarà a concurs la gestió de les tres deixalleries fixes que hi ha a la comarca: la de Berga, la de Puig-reig i la de Guardiola de Berguedà, de les qual es preveu que s'ampliïn els horaris. En aquesta licitació també s'hi inclourà el servei de la deixalleria mòbil. A més, també es posarà a concurs públic la gestió de la recollida de deixalles de gran volum per als pobles que fan el porta a porta. Actualment, només s'ofereix aquest servei als 12 municipis on es realitza aquest sistema de recollida.