Berga obre l'organització dels Reis a entitats i particulars

Berga obre l'organització de la cavalcada de Reis a totes les entitats locals i persones a títol individual per fer-la més participativa i transversal. L'Ajuntament de Berga i les tres entitats que tradicionalment han coorganitzat l'esdeveniment (Bauma dels Encantats, Penya Boletaire i Colònies a Bor-redà) han promogut canvis en el model organitzatiu de la cavalcada per integrar les persones que vulguin prendre-hi part, així com per deixar de pintar de negre les persones que formen part de la comitiva del rei Baltasar.

La regidora de Festes, Roser Valverde, ha destacat la voluntat de seguir obrint les festes de la ciutat perquè els veïns hi participin activament i aportin les seves idees i propostes. Segons Valverde, «s'ha apostat per treballar en la inclusió de persones racialitzades per incloure-les en el dia a dia cultural i festiu del municipi, buscant sempre el treball conjunt amb les entitats i el veïnat». La regidora de Festes ha afegit que «l'eix de treball sempre és i continua sent la voluntat d'ampliar les festes al màxim».

El consistori s'ha posat en contacte amb les entitats del municipi per traslladar-los la voluntat de crear una comissió formada pels representants de les associacions interessades a col·laborar amb els preparatius de la festa. També es comptarà amb la participació de les tres entitats encarregades de gestionar les carrosses reials en els darrers anys per tal d'aportar la seva experiència, així com dels tècnics municipals que treballen en la logística.

La cavalcada de Berga mobilitza unes 120 persones. Per això, es requereix la participació d'entre 30 i 40 persones majors de 16 anys per a la comitiva que acompanyarà cada rei durant la rua que recor-rerà els carrers de la ciutat el dia 5 de gener. Les entitats i persones interessades poden adreçar-se a l'àrea de Festes de forma presencial, a través del correu entitats@ajberga.cat i al telèfon 93 821 43 33. El termini finalitzarà el 15 de novembre.



Baltasar de veritat

L'organització de la cavalcada va prendre el compromís, l'any passat, de facilitar la incorporació de persones de diferents races als actes de la cavalcada d'enguany i han anunciat que s'està treballant per fer que el rei Baltasar i els patges que l'acompanyen siguin persones negres. La resta d'acompanyants de la comitiva del rei Baltasar tampoc portaran la cara pintada de negre, sinó que s'utilitzarà un tipus de maquillatge facial similar al dels altres dos reis.