Les entitats antiincineradora porten al Parlament una proposta de moratòria

Les plataformes contràries a la incineració de residus, entre les quals hi ha la recentment creada Plataforma Antiincineradora de Cercs, han presentat als grups polítics del Parlament de Catalunya una proposta de moratòria per impedir la posada en marxa i l'ampliació de cap incineradora de residus. Una moratòria impediria que el projecte de crema de residus industrials a Cercs que es va fer públic fa unes setmanes esdevingués realitat. L'objectiu del moviment és que la proposta es debati al ple del Parlament, tot i que encara no hi ha cap data prevista. De moment busquen el suport dels grups polítics per aprovar-la i alguns ja s'hi han mostrat a favor.

La proposta de moratòria ha nascut de la reunió que la setmana passada va tenir lloc al Parlament, a la qual, com ja va explicar aquest diari, van asistir diputats dels grups parlamentaris de la CUP, Comuns-Podem, ERC i Junts per Catalunya. Els diputats van donar suport a les plataformes ciutadanes antiincineració i van demanar a les entitats que presentessin el document. Tal com han fet públic a través d'un comunicat, el president del Parlament, Roger Torrent, ja ha rebut el document i l'ha enviat als grups, tot i que encara no s'ha aclarit quan podria entrar en debat aquesta iniciativa.

Les plataformes demanen que el Parlament insti el departament de Territori i Sostenibilitat i la Generalitat a aprovar «per mitjà d'un decret o instrument més adient d'obligat compliment la moratòria a la tramitació de nous projectes d'incineració de residus, sigui quina sigui la seva modalitat, així com la suspensió de qualsevol tramitació actual en curs fins que s'assoleixin els objectius de la Unió Europea de reduir el 40% dels gasos d'efecte hivernacle per a l'any 2030 i els de la Llei Catalana de Canvi Climàtic per al 2050», i que «se suspenguin totes les autoritzacions a les ampliacions de la tipologia de residus o ampliació de les quantitats de residus amb destinació a les fàbriques de ciment o d'altres activitats que cremin residus com a substituts de combustibles fòssils». A més a més, demanen que «s'incorporin aquests aspectes d'abandonament de la incineració en la redacció i aprovació definitiva del Parlament de Catalunya de la nova Llei de Prevenció de Residus i l'ús eficient dels recursos».

Les primeres reaccions no han tardat a arribar i alguns grups polítics ja s'han posicionat a favor d'aquesta moratòria. La diputada Mònica Palacín a través del Twitter ha assegurat que ERC donarà suport a la moratòria com a resposta al reclam de les entitats demandants. «Hem de fer-ho i tramitar una Llei de Residus cap al Residu Zero». També el diputat dels comuns Marc Parés ha anunciat el suport del grup a la moratòria: «Ni a Cercs ni enlloc!». El grup de la CUP ja havia mostrat el seu posicionament en contra fa setmanes amb una pregunta al conseller Damià Calvet sobre el projecte de Cercs.

Segons apunten fonts de les plataformes que presenten aquesta iniciativa, la clau perquè la moratòria s'aprovi la té Junts per Catalunya, que lidera la conselleria de Territori i Sostenibilitat, i que pot assegurar una majoria parlamentària. En la reunió de la setmana passada les entitats van aconseguir el suport dels diputats del grup, però encara no s'ha manifestat públicament.