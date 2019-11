Més de dues-centes persones recorden els difunts a la missa del cementiri de Berga

«Només la pols reposa al panteó, en esperit no els hem perdut encara. Dins el silenci l'aire ens du els seus mots, les pedres del car-rer, les seves passes». Són alguns versos del poema Davant del panteó dels Berguedans Il·lustres de la poetessa Neus Ballarà. Ahir, els berguedans aplegats al cementiri municipal de la ciutat van tornar a retre homenatge a aquests berguedans il·lustres que estan en-terrats al panteó Bassacs i també a la resta de difunts que van ser presents en la memòria dels que van omplir el cementiri en la jornada d'ahir, la de Tots Sants.



Els versos de Ballarà van servir, com ja és habitual, per iniciar la missa que ahir al migdia va tenir lloc davant de la capella del cementiri de Berga. La lectura va anar a càrrec de Palmira Camprubí. Les seves paraules van donar pas a l'himne de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt abans de l'inici de l'eucaristia, presidida pel rector de Berga, mossèn Marc Majà. Més de 200 persones van omplir l'espai a partir de les 11 del matí sense deixar cap cadira buida, la qual cosa va obligar una trentena d'assistents a seguir la missa drets.



Un cop finalitzada l'eucaristia, representants dels grups de Junts per Berga i Esquerra Republicana de Catalunya al consistori berguedà van fer la tradicional ofrena floral a l'interior del panteó Bassacs, el dels berguedans il·lustres, on descansen les despulles de personalitats berguedanes com Marcel·lí Buxadé, Josep Armengou i Ramon Vinyes i Cluet; així com també s'hi recorda Josep Maria de Martín i Ricard Cuadra, dels quals n'hi ha les despulles.



Aquest panteó forma part de la història del cementiri berguedà, i els que no la coneguin tindran l'oportunitat avui, dissabte, de descobrir-ne els orígens i algunes de les llegendes que s'hi amaguen al darrere. Serà gràcies a la visita organitzada per l'Ajuntament de Berga i el Museu Comarcal dins de les activitats que s'ofereixen per Tots Sants. El punt de trobada serà la porta principal del cementiri a les 8 del vespre i la visita estarà guiada per l'historiador Albert Cols.



Igualment avui, dissabte, tornarà a celebrar-se una missa de difunts a les 11 del matí davant la capella del cementiri. El recinte romandrà obert com ahir, de 9 del matí a 8 del vespre ininterrompudament, tenint en compte que s'espera una major afluència per ser dissabte després de la diada de Tots Sants. L'horari habitual del cementiri és de les 9 del matí fins a 2/4 de 6 de la tarda.