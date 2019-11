Gósol consolida la mostra que promou el pèsol negre com a producte singular

Gósol va acollir ahir una nova edició de la mostra del pèsol negre amb una notable afluència de públic i una meteorologia que, tot i ser amenaçadora, no va fer la guitza als paradistes i als assistents a la fira com en l'edició anterior, en què es va haver d'ajornar. La fira té l'objectiu de promocionar un dels productes singulars del municipi i del Berguedà. Més enllà del pèsol negre, els visitants també van poder degustar i adquirir altres productes característics del Parc Natural del Cadí-Moixeró, a més d'alguns elements artesanals.

La mostra, que va celebrar-se a la plaça Major del municipi berguedà i enguany ha arribat a la quarta edició, va reunir prop d'una desena de parades i va gaudir també d'altres activitats al llarg de tot el matí i migdia. Un dels plats forts del certamen va ser la demostració de cuina amb productes singulars del Berguedà a càrrec de Diego Alias, cuiner del restaurant Ca l'Amador de Josa del Cadí. En la mostra, que va aplegar una cinquantena de persones a l'escola Santa Margarida, Alias va realitzar un aperitiu a partir de blat de moro escairat, pèsol negre, i formatge de Josa del Cadí. Per contra, finalment no va ser possible dur a terme el taller de cuina per a nens i nenes a causa d'una indisposició d'última hora de la nutricionista encarregada d'impartir l'activitat.

L'alcalde de la localitat, Lluís Campmajor, va qualificar aquesta edició del certamen com un «èxit absolut» i va recordar que aquest any no s'ha hagut de posposar, i «hem aconseguit salvar-la de la pluja». Un dels actes amb més participació va ser la «pesolada» popular, que cada any creix en nombre d'assistents. Ahir van ser més de dos cents els comensals que van gaudir de l'àpat.

Per la seva banda, Carles Riu, productor de pèsol negre a Gósol, explicava que, en el seu cas, treballa «amb varietats locals, i també fem suc de poma a través de varietats antigues d'aquesta fruita. El que busquem és revalorar els productes que ja tenim, ja que és un patrimoni que els nostres avis i avantpassats ens han deixat». A més a més, Riu va destacar que el ritme de vendes va ser força similar al dels anys anteriors. Va matisar, però, que «la fira no busca la quantitat sinó la qualitat, ja que totes les parades són amb productes d'aquí, i això la gent també ho valora perquè les fires, en general, s'han devaluat. En canvi, el que venem aquí és el que fem nosaltres mateixos».

El pèsol negre és un dels productes singulars que forma part de la Xarxa de Productes de la Ter-ra dins de la demarcació de Barcelona. Aquesta varietat del pèsol és un dels elements gastronòmics de referència al Berguedà, i del municipi de Gósol. En aquest sentit, el consistori gosolà va impulsar ara fa quatre anys aquesta mostra per fer-se un lloc al mapa gastronòmic, potenciar el producte entre els agricultors locals i intentar que no minvi la seva producció.