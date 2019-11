Entren a robar a casa dels pares de Montse Venturós

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va denunciar a Twitter que aquest dissabte van entrar a robar a casa dels seus pares. Venturós va denunciar que «van fer mal» a la família, ja que els lladres van «tocar, pervertir i endur» les pertinences de la seva mare, que va morir fa 18 mesos.



L'alcaldessa berguedana va resumir la dura situació viscuda amb una frase molt inspiradora: «Hi ha coses que no les podran robar mai de la vida, per lladres que passin».





Ahir van entrar a robar a casa dels meus pares i van fer mal, perquè van tocar, pervertir i endur el més important: les coses de la meva mare. Les que nosaltres no hem volgut tocar en 18 mesos. Amics: "Hi ha coses que no les podran robar mai de la vida, per lladres que passin".