Els veïns d'Avià votaran entre setze projectes del pressupost participatiu

Avui s'inicia el període perquè els veïns d'Avià puguin participar en el procés de votació dels pressupostos participatius per al 2020. Aquest municipi ha estat el primer del Berguedà, en aquest exercici, que ha apostat perquè els veïns formin part directament en la presa de decisions del consistori. Després de la bona resposta, el govern ha renovat la iniciativa amb l'objectiu de consolidar-la.

La regidora de Participació, Sara Subirana, ha explicat que enguany s'han presentat menys propostes que el 2018. Concretament, se'n van recollir 41 –davant de la norantena de l'any passat. Tanmateix, Subirana ha destacat que, tot i haver baixat en quantitat, «hem augmentat en qualitat». La regidora ha assegurat que els projectes que els veïns han presentat «són més realistes i tenen més possibilitats de tirar-se endavant que molts dels que s'havien proposat en la primera edició». Dels 41 que es van recollir, en van quedar 33, ja que molts van agrupar-se per la seva similitud.

La comissió dels pressupostos participatius formada per veïns i tècnics –creada enguany amb l'objectiu d'implicar la població en tot el procés de selecció i supervisió dels projectes– ha realitzat el filtratge tècnic i n'ha desestimat 17. Subirana ha detallat que no s'han valorat els projectes, sinó que s'ha comprovat que les propostes complissin els requisits bàsics. «Hem mirat que no sobrepassessin el pressupost que s'hi destina i que sigui competència de l'Ajuntament poder-les tirar endavant», ha aclarit.

Com l'any passat, la partida serà de 63.000 euros i es duran a terme els projectes més votats, per ordre, fins que s'esgotin dels diners disponibles. Paral·lelament, també s'han iniciat els pressupostos participatius infantils, als quals es destinen 7.000 euros.

Per Internet i presencials

Les votacions s'han iniciat avui, 4 de novembre, de manera telemàtica. Els veïns poden escollir la proposta que prefereixin a través de la plataforma digital We Decide. A més, els dies 22, 23 i 24 de novembre també es podrà votar de manera presencial. Un cop finalitzat el procés, es donaran a conèixer els resultats per incloure les propostes guanyadores en l'execució dels pressupostos per al 2020.

Subirana ha explicat que els mateixos veïns van ser els encar-regats, la setmana passada, de presentar les seves iniciatives davant dels assistents a la reunió informativa. «Vam pensar que eren els més indicats per explicar-nos els projectes», diu. La regidora destaca que la varietat és àmplia, però els ha classificat en dos grups, els que són d'interès per a la majoria de la població, com l'arranjament de carrers o la millora dels espais públics; i els que tenen un objectiu més reduït ja que els beneficiaris serien col·lectius més petits, com entitats (vegeu desglossat).