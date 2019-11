Desenes de persones s'auto inculpen a Berga per solidaritat amb els condemnats pel procés

Berga s'afegeix aquest dimarts a la campanya d'autoinculpacions per solidaritat amb els dirigents independentistes condemnats pel Tribunal Suprem. Des de les 9 del matí i fins a les 2 de la tarda tindrà lloc l'acció que organitza Berguedà per la Dignitat, plataforma creada al seu dia de la que en formen part associacions i entitats i partits polítics.

Des de primera hora hi han pres part desenes de persones. Primer han omplert els fulls d'autoinculpació que prèviament signaven a una vela instal·lada a l'exterior de l'immoble i després accedien a l'immoble judicial. Montse Soler, presidenta d'Òmnium ha explicat que «hem quedat que entrarem en grups de 5 persones». Un cop superat l'arc detector de metalls que forma part de la seguretat ordinària per entrar a l'edifici, un funcionari judicial els ha registrat el full de l'autoinculpació. Soler ha exposat que aquesta iniciativa és una mostra de solidaritat amb els presos independentistes. "Nosaltres també hi vam ser-hi" .