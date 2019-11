Les bossses del porta a porta deixaran de ser gratuïtes l'agost del 2020 perquè causen dèficit al Consell

Les bosses per recollir les diferents fraccions de brossa que el Consell Comarcal del Berguedà lliura gratuïtament als usuaris dels 12 municipis on es duu a terme el porta a porta, deixaran de ser-ho el juliol del 2020. Així ho ha explicaren el ple de l'ens el conseller de Medi Ambient Vicenç Linares. La raó és que regalar aquests bosses genera dèficit del servei.

Des del 2018, als 12 municipis on s'aplica aquest sistema de recollida, els ciutadans reben les bosses gratuïtes a través de sengles oficines que obren en horaris i dies determinats on les poden anar a buscar quan els en fan falta. A tots els municipis es donen les bosses de matèria orgànica. La resta de fraccions es recullen amb cubells menys a Berga on les fraccions d'envasos i el rebuig es recullen amb bosses amb xip amb un codi numèric. En aquests casos a hores d'ara no se sap com es farà ha explicat Vicenç Linares. "Les bosses xipades no es poden vendre i caldrà buscar un sistema d'acord amb l'Ajuntament de Berga". Una opció podria ser que el Consell comprés uns cubells per aquestes fraccions i els donés els usuaris però encara no està decidit.

Al ple d'aquest dimecres, també s'ha aprovat el pla supramunicipal de prevenció de residus del Consell del Berguedà pel període 2018-2020, una eina que s'ha redactat des del 2017 i que s'ha elaborat a través d'un procés de participació amb els ajuntaments de la comarca. Fruit d'aquest pla, s'han aplicat mesures com el porta a porta, per exemple.