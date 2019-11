El Consell del Berguedà aprova una moció rebutjant la incineradora de Cercs

El ple del Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat una moció en contra del projecte de la construcció d'una planta incineradora de residus industrial les instal.lacions de la vella central tèrmica de Cercs. La iniciativa tenia tots els números per guanyar abans de votar-se atès que l'han presentat conjuntament els dos principals grups de l'oposició, ERC que aplega a 6 consellers i la CUP amb 3 amb el suport de l'únic conseller de Bagà Endavant Pep Llamas. Tots ells sumaven 10 consellers que són majoria al Consell davant dels 9 que formen el govern de coalició integrat per 7 consellers de Junts per Catalunya, 1 de l'Agrupació d'Electors del Berguedà (Aeb) i 1 del PSC.

A bnada dels vots a favor esmentat també hi han votat a favor de la moció tots els conselelers del govern de Junts per Catalunya llevat de l'alcalde de Cercs que no ha participat en la votació i la seva sòcia de govern de l'Agrupació d'Electors del Berguedà. El PSC s'ha abstingut. Per tant la moció s'ha aprovat amb 17 vots a favor i una abstenció.



En la moció aprovada, el Consell del Berguedà mostra «el rebuig a la incineradora de residus industrials que es vol situar a l'antiga central tèrmica de Cercs». . Aixi mateix la moció preveu que el Consell demanarà al departament de Territori i Sostenibilitat «una moratòria en les autoritzacions de les plantes de nova creació, un pla de tancament de les incineradores actuals, i l'aprovació d'una llei catalana de Residu Zero».

El pronunciament de l'ens comarcal arriba una setmana després que el Consell d'Alcaldes del Berguedà no votés una moció de la Plataforma AntiIncineradora de Cercs que va presentar l'alcaldessa de La Nou Mercè Fuentes.