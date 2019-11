La fira de Sant Martí només tallarà el vial central de Puig-reig dissabte pel 10-N

Puig-reig celebra aquest cap de setmana una de les fires de Sant Martí més singulars sense poder tallar el trànsit de cotxes i ocupant la travessera urbana que formen els carrers Major i Llobregat els dos dies que té lloc a causa de la celebració de les eleccions generals el diumenge 10. La mostra s'escau dissabte 9 i diumenge 10 de novembre.

Dissabte, com és habitual des que aquest certamen se celebra a l'aire lliure –antany es feia a l'interior dels pavellons esportius–, estarà tallat el trànsit al carrer principal. D'aquesta manera s'aconsegueix crear un recinte firal: els comerços locals treuen les seves parades davant els establiments i d'altres empresaris hi van a exposar al mig del carrer. Aquest any, però, només podrà ser dissabte.

Diumenge, els dos carrers que configuren la travessa urbana hauran d'estar oberts al trànsit de vehicles, segons ha explicat la regidora de Comerç Rosa Guitart. Ha explicat que han fet la consulta a la Diputació de Barcelona, que és l'administració titular d'aquesta via i els han informat que en ser dia d'eleccions aquesta carretera no es pot tallar encara que sigui per fer-hi una fira.

La mostra se celebrarà diumenge igualment, encara que el carrer Major i Llobregat no estaran tallats al trànsit i els visitants no s'hi podran passejar. La regidora ha explicat que els botiguers trauran les parades igualment, però les muntaran a la vorera i no al mig del carrer com sí que es farà el dissabte. Amb tot, les botigues estaran obertes i seguiran fent descomptes de la fira. La resta d'activitats se celebraran igualment en diferents espais del poble, com la XXXVIII trobada de gegeants i cercavila o el vermut Sant Martini a la plaça Metres Badia. Dilluns 10 és dia de festa local i se celebrarà un taller de cuina infantil i missa.