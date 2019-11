Foment del Treball reivindica que s'acabi el futur polígon del Berguedà a Olvan

Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball s'ha compromès amb la junta directiva de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (Aceb) a fer-se seva la reivindicació que s'acabi el polígon comarcal d'Olvan. Així ho ha declarat en declaracions als mitjans aquest migdia després de mantenir una reunió de treball a la seu de la patronal berguedana amb la junta d'aquesta entitat. La trobada s'ha allargat amb un dinar de treball en el que se li han exposat altres reivindicacions del teixit empresarial berguedà.

El president de Foment del Treball ha manifestat que aquest polígon «des del nostre punt de vista hauria de ser un pulmó industrial per poder reindustrialitzar el Berguedà i que sigui també un nexe d'unió amb el Bages i Osona». Josep Sánchez Llibre s'ha compromès amb el seu homòleg berguedà, Josep Maria Serarols a donar suport a els reivindicacions de la patronal berguedana. «Nosaltres els ajudarem en tots aquells temes que siguin importants» i ha manifestat que «farem servir la nostra influència a les administraciosn catalanes» com a lobbie empresarial per donar suport i fer-se seves les reivindicacions del teixit empresarial Berguedà.

Les obres d'urbanització del polígon comarcal de Rocarodona-Olvan estan aturades des del 2011 per falta de finançament. Tal i com ja ha informat aquest diari, el Consell Comarcal entrarà a formar part del Consorci que gestiona aquesta iniciativa (format per l'Incasòl i l'Ajuntament d'Olvan) per ajudar a desencallar una iniciativa que al seu dia es va concebre com a estratègica pel desenvolupament industrial i econòmic de la comarca