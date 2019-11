«Treballar a Horrorland és una passada, som una família»

La gironellenca Eva Pagerols encarna durant aquesta tardor el personatge de Yamiko Koroshi. No ho fa en cap escenari ni en el rodatge d'un curtmetratge, tal com està acostumada a fer, sinó a l'interior d'un dels passatges del terror d'Horrorland. Pagerols és una de les actrius que forma part del personal de la segona temporada del parc de terror instal·lat al centre d'empreses de Cercs, que aquest cap de setmana ha viscut el seu moment àlgid coincidint amb el pont de Tots Sants.

Pagerols ja va entrar a l'equip d'Horrorland l'any passat. És actriu i va decidir presentar-se al càsting per poder treballar al parc. «Hi anava a l'expectativa i pensant que era difícil que m'agafessin, perquè hi havia moltíssimes persones i la majoria, amb molt talent. La meva sorpresa va ser que em van seleccionar i va ser una gran experiència. Aquesta segona temporada, quan ens van demanar si volíem repetir, no vaig dubtar ni un segon. No em vull perdre cap edició d'Horrorland», assegura.

Al llarg de la seva trajectòria com a actriu ha protagonitzat alguns muntatges teatrals i també ha participat en films com Pàtria, de Joan Frank Charansonnet, o Terra de telers, que s'estrenarà l'any vinent, però fins que no va trepitjar Horrorland no havia entrat en el món del terror. En aquesta segona temporada del parc de terror més gran d'Europa –que ja ha rebut molts reconeixements–, la gironellenca ha entrat a la pell de Yamiko Koroshi, un dels personatges de Survival Maze, un dels passatges més ben valorats d'enguany pels visitants. Pagerols és una de les encarregades d'exterminar els visitants que entren al laberint d'aquest concurs televisiu. «És impressionant veure que fas passar por a la gent i després t'agraeixen la bona estona que els has fet passar», explica. «La gent treu el fetge per la boca, però es diverteixen i això omple molt», assegura, «perquè al final jugues amb ells i entres dins del personatge».

Per a Pagerols «és molt diferent fer teatre, rodar una pel·lícula per al cinema i fer d'actriu a Horrorland». Explica que la feina que fa durant aquesta temporada al parc «cansa físicament, perquè cada jornada fem molts sessions, no les tinc comptades però si cada sessió dura uns cinc minuts i obrim de 2/4 de 7 fins a la mitjanit...». Però també assegura que «les hores passen volant i no es fa gens monòton perquè cada grup que entra reacciona diferent i tot fa que sigui molt dinàmic. «Per a mi treballar a Horrorland és una passada, som una família i hi ha molt bon rotllo entre tots». Pagerols destaca que «els quatre impulsors tenen una ment brillant per fer el que han fet i des del minut zero et fan sentir com a casa, amb un tracte molt personal sense descuidar que tot mantingui la qualitat que busquen». A més a més, creu que la iniciativa ha servit per potenciar la comarca turísticament i «posar-la al mapa per a gent d'arreu del país i de l'estranger».