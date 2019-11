VÍDEO | Rúpits presenta Camaleons, un viatge al passat

El grup de música Rúpits ha presentat aquest dimecres el nou videoclip de Camaleons, el segon single del disc Imaginari de la banda de Gironella.

Camaleons és un viatge al passat i fa referència a aquelles ganes de tornar a ser el nen que mai hauríem d'haver deixat de ser. Musicalment, és una cançó que hibrida bastant bé les arrels més orgàniques de Rúpits amb els nous sons electrònics que caracteritzen el disc Imaginari. Una barreja ètnica i electrònica per no deixar mai de ser aquells petits gegants carregats d'il·lusions.

Aquest és els segon single dels Rúpits després de Planetes, que es va llençar com a presentació de l'àlbum Imaginari, publicat el passat mes d'abril. Un disc editat per Cases de la Música que va més enllà de l'anterior paisatge sonor del grup, però sense abandonar el segell propi de les cançons -que combina melodies obstinades de guitarra i vents, oferint tornades enganxoses i mantenint un to molt festiu i rítmic- ni el so analògic dels anteriors treballs.

Cal destacar, la masterització del disc de la mà del prestigiós enginyer Alex Gordon als llegendaris Abbey Road Studios de Londres (Beatles, Adele, Amy Winehouse, Blur, Coldplay, The Cure, Lady Gaga, Madonna, Oasis, Radiohead...), el qual ha arrodonit el treball dotant-lo de més força i perfilant-lo, destacant textures del so electròniques i contemporànies.

Rúpits, guanyadors del Premi Popular del Sona9 de 2016 (guardó que els va portar a actuar a l'edició del Canet Rock del mateix any), recull aquest conjunt de cançons de pop lluminós sota un paraigua que té la finalitat de protegir a tothom de la pluja de negativitat i accions desgraciades de la societat, i proporcionar un aixopluc ple de felicitat pragmàtica.

La trajectòria de Rúpits va començar fa cinc anys quan una colla d'amics de Gironella van decidir unir les seves forces per donar sortida a les seves inquietuds musicals i creatives. Abans d'Imaginari, van enregistrar un EP autoeditat el 2015 i el disc Imperfeccions (U98 Music, 2017).