L'oposició del Consell i la majoria del govern diuen no a la planta incineradora de Cercs

El projecte de planta incineradora de residus industrials a Cercs que promou l'empresa Em Spain Waste & Treatment, S.L, del manresà Lluís Basiana, està generant un tsunami de rebuig a la comarca. L'episodi més rotund es va viure anit al ple del Consell Comarcal del Berguedà, que va aprovar una moció de rebuig amb el suport de 17 dels 19 consellers comarcals. No només hi van votar a favor els consellers dels grups que la van proposar, ERC, la CUP i Bagà Endavant, tots ells a l'oposició, sinó la majoria dels membres del govern de Junts per Catalunya i l'Agrupació d'Electors del Berguedà (AEB). L'alcalde de Cercs no va votar, i el conseller del PSC es va abstenir.

La moció tenia tots els números de guanyar abans de votar-se, ja que la van presentar conjuntament els dos principals grups de l'oposició, ERC amb 6 consellers i la CUP amb 3, amb l'únic conseller de Bagà Endavant, Pep Llamas, que sumaven majoria absoluta. Tot i que, el juliol, Llamas va votar a favor del govern de coalició entre JxCAT, l'AEB (de la qual formava part però en va quedar fora per discrepàncies internes) i el PSC, ahir va posar en pràctica el que havia anunciat: votar el que consideri millor en cada moment. La suma dels consellers d'ERC, la CUP i Bagà Endavant és de 10 consellers, que és la majoria absoluta en un Consell amb 19 consellers i davant dels 9 que formen el govern integrat per 7 consellers de Junts per Catalunya, 1 de l'Agrupació d'Electors del Berguedà (AEB) i 1 del PSC.

Van donar suport a la moció els grups que la presentaven: ERC, la CUP i Bagà Endavant. Però, a més, també tots els consellers de Junts per Catalunya, llevat de l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, que no va votar. També hi va donar suport la representant de l'AEB i membre del govern Patrocini Canal, alcaldessa d'Avià. Per la seva banda, l'altre soci de l'Executiu, el socialista Albel Garcia, es va abstenir.

En la moció aprovada, el Consell del Berguedà mostra «el rebuig a la incineradora de residus industrials que es vol situar a l'antiga central tèrmica de Cercs». Tot i que el text inicial preveia que l'ens s'adherís a la Plataforma Anti-Incineradora de Cercs (PAIC), aquest punt es va votar finalment per separat. I, tot i que ERC i la CUP va guanyar-la amb 9 vots a favor, no va tirar endavant perquè calia majoria absoluta de 10 vots. La moció preveu que el Consell demani al departament de Territori i Sostenibilitat «una moratòria en les autoritzacions de les plantes de nova creació, un pla de tancament de les incineradores actuals i l'aprovació d'una llei catalana de residu zero».

El text aprovat anit argumenta que «la macroinstal·lació de crema de residus industrials va contra el projecte de comarca verda», així com també «contra el turisme de qualitat de muntanya, la producció d'aliments ecològics i el repoblament, entre d'altres, i marca un punt de no retorn després de la feina feta per part de la població i les entitats» de la comarca.

Aquesta moció s'afegeix a la que aquestes setmanes estan aprovant diferents consistoris. I arriba una setmana després que el consell d'alcaldes rebutgés en el darrer moment debatre una moció contra el projecte. El 25 de novembre aquest òrgan es reunirà per debatre i pronunciar-se sobre aquest tema.