El ple de l'Ajuntament de Berga rebutja el projecte de la incineradora de Cercs a la vella tèrmica

El ple de l'Ajuntament de Berga ha aprovat una moció de rebuig al projecte de reconversió de les antigues instal·lacions de la central tèrmica en una planta incineradora que ha presentat el Grup de Defensa del Berguedà. El consistori segueix així el camí d'altres consistoris de la comarca i també del Consell Comarcal del Berguedà que ho va fer a la seva darrera sessió plenària aquest dimecres.

La moció s'ha aprovat amb els vots. Favor de 15 dels 17 regidors (8 del govern de la CUP, 5 del principal grup de l'oposició Junts per Berga que en té 6, 2 d'ERC) i les abstencions de la regidora de Junts per Berga Ariadna Herrada i d'Abel Garcia, regidor del grup del PSC.

L'Ajuntamet de Berga no només ha aprovat la moció de rebuig sinó que també ha acordat formar part de la Plataforma Anti Incineradora (Paic). A diferència del que va passar dimecres al ple del Consell on es va permetre votar per separat l'adhesió o no de l'ens a la plataforma, en el cas de Berga el secretari Antoni Pérez no ho ha permès perquè el ROM municipal no ho preveu segons li ha explicat a Jordi Sabata, cap de files de JUnts per Berga , que ho havia demanat. Sabata, que a més de regidor a l'oposició a Berga és conseller comarcal de Junts per Catalunya. I dimecres va votar en contra de la incineradora i no que el Consell formés part de la plataforma.