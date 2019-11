L'alcalde de Cercs manté que cal el projecte per valorar la incineradora

Jesús Calderer, l'alcalde de Cercs, s'ha quedat sol defensant el projecte d'instal·lació d'una planta incineradora de residus industrials a les velles instal·lacions de la central tèrmica de Cercs. Calderer opina que el debat sobre la bondat o no d'aquesta iniciativa que proposa l'empresa del manresà Lluís Basiana Em Spain Waste&Trate Treatment cal fer-lo un cop els promotors hagin presentat a la Generalitat el projecte executiu per fer aquesta obra, segons ha explicat a Regió7. El dirigent berguedà estima que el poden presentar abans que s'acabi aquest 2019.

Tal com ha informat aquest diari, 17 dels 19 consellers que formen el ple del Consell Comarcal del Berguedà (JxCAT, ERC, la CUP, Bagà Endavant i l'Agrupació d'Electors del Berguedà) han votat en contra d'aquesta iniciativa en el darrer ple de l'ens, dimecres. El conseller del PSC es va abstenir i l'alcalde de Cercs no va votar.

El president Josep Lara va dir abans de la votació que els consellers del govern tenien llibertat de vot per pronunciar-se sobre la proposta presentada conjuntament pels tres grups de l'oposició: ERC, CUP i Bagà Endavant, que abans de votar ja havien guanyat perquè sumen 10 consellers, xifra que suposa la majoria absoluta del Consell de 19 membres i també davant dels 9 de Junts per Catalunya (7 consellers), 1 de l'Agrupació d'Electors del Berguedà i 1 del PSC, 9 en total.

En declaracions a Regió7, Jesús Calderer, alcalde de Cercs i conseller comarcal de Medi Natural, entre d'altres àrees, ha tret importància al fet que s'hagi quedat sol i que tots els seus companys de govern –llevat del conseller del PSC que es va abstenir– hagin votat en contra d'aquesta iniciativa. «No són els posicionaments que m'hauria agradat a mi. Hauria estat més còmode amb una abstenció», ha admès. Amb tot, ha indicat que aquest fet «no té per què afectar el nostre dia a dia al govern del Consell Comarcal», i va exposar que no ha pensat dimitir. «No he perdut la confiança del president ni dels meus companys per fer la feina que he de fer al Consell».

Jesús Calderer manté el posicionament que abans de pronunciar-se sobre la idoneïtat d'aquesta proposta, cal disposar del projecte executiu per poder-ho valorar amb dades concretes que avalin els arguments. «Hem d'esperar a tenir el projecte sobre la taula per valorar-lo». Ha indicat que «no podem obviar que els residus hi són», i que el debat sobre com tractar-los s'ha de fer. Calderer defensa que «la meva obligació com a alcalde és escoltar i valorar una proposta» en què els promotors preveuen invertir 130 milions d'euros i crear 160 llocs de treball. I diu que les informacions que s'han fet públiques sobre la planta no s'ajusten al que es proposa fer a Cercs, ja que a l'Estat espanyol «encara no n'hi ha cap».

L'alcalde de Cercs i conseller comarcal de govern considera «un contrasentit» que no hi hagi cap debat sobre la necessitat o no d'ampliar l'abocador comarcal fruit de l'actual sistema de gestió de residus, que fa que «un cop has reciclat el que has pogut, la resta l'enterris». Calderer manifesta que una planta incineradora com la de Cercs «és un tipus d'indústria que és considerada com a renovable. Entenc que això no agradi perquè estem més acostumats a sentir a parlar d'energia eòlica o de plaques solars». Amb tot, diu que aquest model s'aplica a països del nord d'Europa i que aquesta activitat és compatible amb el respecte al medi ambient. «Em fa l'efecte que, aquí, ara estem parlant més de la vella central tèrmica. No es tracta d'on venim, sinó de cap on volem anar», ha reblat.



«El projecte va endavant»

D'altra banda, als promotors tampoc els fa replantejar la seva proposta de fer una planta incineradora de residus industrials a Cercs la cascada de mocions en contra que estan aprovant aquests dies els ajuntaments berguedans a instàncies de la Plataforma Anti Incineradora (Paic). «El projecte va endavant», han indicat fonts de l'empresa. Els seus tècnics redacten el projecte i quan el tinguin l'hauran de presentar al departament de Medi Ambient del Govern català, que l'haurà de valorar i autoritzar-lo o no.