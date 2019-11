La parada rònega d'Alsa a Berga tindrà una marquesina per aixoplugar usuaris

El govern de Berga col·locarà una marquesina a la rònega parada d'autobusos, al passeig de la Pau, perquè els usuaris del servei puguin aixoplugar-se de les inclemències meteorològiques. Fa cinc anys que els viatgers estan a la intempèrie, des que una ventada es va endur el voladís. No s'ha arreglat perquè la normativa urbanística no ho permet en tractar-se d'un immoble protegit com a bé cultural d'interès local (BCIL). Així ho ha explicat a Regió7 Aleix Serra, regidor d'Urbansime i Obres de l'Ajuntament de Berga. No hi ha data per fer aquesta actuació, que seria una mesura provisional fins que no es construeixi la reclamada estació d'autobusos de la capital berguedana, una de les poques que no en té.

El 25 de gener del 2015 una ventada es va endur un fals sostre de plàstic que servia perquè els viatgers no estiguessin a la intempèrie. La companyia Alsa, que presta el servei de transport regular de viatgers, va desmuntar els elements malmesos després de la ventada esmentada. A la façana de l'edifici només hi van quedar les sis bigues de ferro que subjectaven l'estructura de la coberta. I així ha quedat fins a data d'avui.

Quan el vent es van endur el voladís, fonts de la companyia van dir que ho arreglarien. No ha estat així. En aquell moment «semblava» que la construcció de l'estació d'autobusos es faria a curt termini. Per això no es va agençar el voladís, segons fonts d'Alsa. Quatre anys després, quan es va veure que l'obra no es faria, les fonts esmentades van explicar que demanarien permís per agençar el voladís d'un espai per on cada any passen més de 100.000 viatgers. A final del 2018 no havien rebut resposta del consistori. L'aleshores regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, va dir que no s'havia respost perquè l'expedient «s'ha de mirar bé i cal estudiar-lo».

El cas és que el voladís no es pot refer, segons ha explicat l'actual regidor d'Urbanisme i Obres, Aleix Serra. L'edifici als baixos del qual hi la parada d'autobusos, anomenat cal Antic o cal Gironella, gaudeix de protecció pel seu valor patrimonial. I, malgrat que ja hi havia un voladís, la normativa urbanística actual no permet que hi sigui, explica Serra.

El gener del 2018, l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà i el grup d'ERC de Berga van reclamar que s'arreglés. A final del 2018, aquest diari va exposar el cas de Xavi Pujols, un usuari habitual del servei que va en cadira de rodes. Ell ni tan sols pot accedir a l'oficina on es venen els bitllets perquè a l'accés hi ha un graó que per a ell és insalvable.