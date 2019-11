Puig-reig sacseja la Fira de Sant Martí amb l'estrena d'un nou himne

Puig-reig va exhibir ahir un nou himne en el marc de la tradicional Fira de Sant Martí. La cançó, que es va presentar en la inauguració de la fira, va estar interpretada per Xavi Guitó, mentre que la lletra ha estat creada per Quim Puig. L'acte va estar conduït per Joan Ricart Ballarà, en motiu del centenari de l'empresa Ballarà, i també hi va participar la banda de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig, a part dels, fins ahir, representants del pubillatge.

L'alcalde del municipi, Josep Maria Altarriba, va assegurar que «estem molt contents per tenir un himne i perquè l'hagin compost persones vinculades al poble». A més, Altarriba va remarcar que «s'ha fet coincidir aquesta inauguració amb la Fira de Sant Martí perquè es una data important per a Puig-reig, i és un orgull que altres iniciatives i entitats del municipi compleixin anys», en referència, també, a l'aniversari de l'emissora Ràdio Puig-reig, que demà celebrarà els 38 anys.

Al marge d'aquest acte, la fira va tenir ahir des de bon matí, com ja és habitual, una gran varietat de parades sobre productes d'artesania, indústria i vehicles, a més de les pròpies dels establiments de la localitat. La regidora de Comerç del consistori berguedà, Rosa García, va assenyalar que «estem satisfets amb la gent que ha vingut, tant al matí amb la inauguració de l'himne com ara a la tarda en la desfilada de moda». Més tard, els nens i nenes van desafiar el fred per presenciar l'espectacle Tic-tac de la companyia Clown a la Clown, i la Xaranga Màgic va animar el cercatapes, una de les novetats que presenta la fira aquest any.

Les activitats van concloure ahir amb la proclamació del nou pubillatge. La nova pubilla i hereu són Marina Esclusa i Adrià Vilaseca, respectivament, mentre que la dama és Jana Serra i el fadrí, Martí Pey. D'altra banda, a partir de la mitjanit va ser el torn del Ball Jove al Pavelló d'Esports, que va tenir DJ Simon i DJ Morde com a encar-regats de posar la música.

Pel que fa a la jornada d'avui diumenge, el plat fort és la tradicional trobada de gegants i la cercavila pels carrers del poble, que conclourà amb la ballada final a la plaça Nova.

Posteriorment, i per tancar l'edició d'enguany, també hi haurà el Vermut Sant Martini a la plaça Mestre Badia, que tindrà l'actuació del duet format per Ivette Santamaría i Rai Bonvehí. Com cada any, la Fira de Sant Martí està organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig, juntament amb el consistori puig-regenc.