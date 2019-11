Berga tornarà a tenir revetlla de Cap d'Any al pavelló vell després de set anys

Berga tornarà a tenir una festa de cap d'any al pavelló després de set anys. Les àrees de Joventut i Festes de l'Ajuntament de Berga han impulsat la recuperació d'aquest esdeveniment per donar la benvinguda al 2020 amb una revetlla participativa per a "tots els públics". La festa, que no se celebra des del 2013, tornarà a tenir com a escenari el pavelló vell i comptarà amb l'actuació de Thug Life Band i DJ Weah. La celebració s'iniciarà a la 1 de la matinada de Cap d'Any i s'allargarà fins a 2/4 de 6. El consistori hi destina un total de 13.222 euros de pressupost per a la revetlla que comptarà amb la implicació de diverses entitats esportives de la ciutat que donen suport a la iniciativa.

Tal i com han explicat en roda de premsa la regidora de Festes, Roser Valverde i el regidor de Joventut, Isaac Santiago, la festa va adreçada a persones majors de 16 anys i les entrades es poden adquirir ja des d'aquest dilluns al preu de 10 euros de manera anticipada. La regidora Valverde ha explicat que "la idea de recuperar la festa de cap d'any sorgeix de la necessitat de disposar d'una oferta d'oci nocturn a la ciutat durant l'última nit per donar resposta a una demanda existent". Davant d'aquesta demanda, el consistori ha posat fil a l'agulla i s'ha rodejat de tres entitats esportives locals: els clubs de bàsquet, handbol i futbol de Berga que s'encarregaran de gestionar el servei de bar durant la vetllada. La revetlla de cap d'any popular, organitzada per l'Ajuntament a través d'entitats o d'empreses contractades a través de concurs, va deixar-se de celebrar el 2013, fent que l'oferta és reduís als locals d'oci nocturns habituals de la ciutat.

La renovada festa espera omplir el pavelló per celebrar l'arribada del nou any amb les actuacions de Thug Life Band i DJ Weah. Thug Life trepitjarà l'escenari del pavelló a la 1 de la matinada, tot i que les portes del recinte s'obriran mitja hora abans del concert. La banda berguedana realitzarà una actuació amb versions musicals de diversos grups. A les 3 de la matinada serà el torn de DJ Weah que oferirà una sessió de música urbana i comercial amb cançons actuals de diversos gèneres musicals.

A banda del servei de bar, gestionat per les entitats, també hi haurà una barra de còctels sense alcohol i servei de guarda-roba. Tanmateix, s'habilitarà un photocall amb diversos articles de festa per tal que els assistents puguin fotografiar-se i tenir un record de la nit de cap d'any i compartir-ho a través de les xarxes socials (#capdanyberga). D'altra banda, s'ha anunciat que hi haurà un espai amb estufes i una food-truck a la zona ubicada entre ambdós pavellons.



Entrades a la venda

Aquest dilluns s'han posat a la venda 800 entrades anticipades, al preu de 10 euros, que es poden comprar en els set punts de venda següents: Oficina de Turisme, Oficina Jove del Berguedà, Bar Cal Negre, Bar del Pepe, l'Oiko, Bar del Pavelló Municipal d'Esports i Bar del camp de futbol. A taquilla costaran 15 euros. Les dues modalitats d'entrada inclouen un tiquet per a una ampolla d'aigua que es podrà reomplir en una font instal·lada a l'exterior del recinte i un tiquet per al consum de xurros i xocolata. El regidor de Joventut, Isaac Santiago, ha destacat que "hi haurà un dispositiu de control d'accés a les instal·lacions del pavelló per garantir el bon desenvolupament de la festa i evitar sobrepassar l'aforament màxim de 980 persones". A més a més, també s'ha previst disposar d'un servei de neteja viària per poder adequar i netejar la zona un cop hagi finalitzat la celebració.

Un cap d'any responsable

L'Ajuntament de Berga té la voluntat de donar continuïtat a les campanyes de prevenció de consum responsable i festes lliures de sexisme en els esdeveniments i espais d'oci nocturn del municipi. En aquest sentit, les entitats esportives que col·laboren en l'organització de la festa realitzaran formacions que també seran obertes a tothom qui estiguin interessa en fer-les sobre la dispensació responsable de begudes alcohòliques i la prevenció de violències masclistes per convertir-se en agents del Punt Lila. Aquest servei d'atenció també disposarà d'una carpa instal·lada a l'interior del pavelló durant la nit.