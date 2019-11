Els comerciants de la Fira de Sant Martí noten els efectes de la jornada electoral

Els veïns de Puig-reig van viure ahir una jornada de la Fira de Sant Martí atípica. Les eleccions estatals van trastocar la normalitat dels comerciants de la vila, que esperaven fer un bon negoci i, finalment, no va ser possible.

La jornada electoral va impedir que es tallés la circulació als car-rers Major i Llobregat, que són els que formen la travessera de la vila i són propietat de la Diputació de Barcelona, per primer cop en la història de la Fira de Sant Martí. Al contrari de la jornada de dissabte, els comerciants de Puig-reig no van poder muntar les tradicionals paradetes a la via central de la vila, i això va fer que les vendes se'n ressentissin respecte d'anys anteriors. Fins i tot, alguns comerços de la zona van decidir no obrir.

A més, els comerciants no estaven d'acord amb el fet que no se'ls deixés muntar les paradetes als carrers perquè hi havien de passar cotxes, però sí que es tanquessin els carrers durant unes hores per la cercavila dels gegants.

«Em sembla una vergonya», reconeixia Ton Pujol, propietari de la botiga Esports Pujol del carrer Major. «No han tallat els carrers de 9 a 11 del matí, però ara que passen els gegants estan tallats, i és el mateix», lamentava Pujol, que afegia que «hi ha dos col·legis electorals, un a cada punta del poble, i s'hi pot accedir amb cotxe encara que els carrers estiguin tallats». El puig-reigenc explicava que ells van ser dels pocs que van muntar una petita paradeta a la vorera perquè igualment havien decidit obrir el comerç, però que poca gent hi comprava. «El diumenge és el dia més fort de la fira i avui no hi ha cap parada al carrer perquè la gent de fora pensa que avui no hi ha fira i ja no venen», lamentava Pujol.

Un altre dels comerços que van muntar una petita paradeta va ser Les Novetats. «Cada any teníem obert fins a la tarda, però aquest any tancarem al migdia perquè no val la pena», assegurava Meritxell Casaponsa, d'aquest comerç.

Tot i això, la 38a Trobada de Gegants i la posterior cercavila van reunir una important afluència de gent, sobretot de la desena de colles de geganters de diferents indrets de la Catalunya Central que es van sumar a la de Puig-reig i als gegants i capgrossos de les seves escoles. A més, es van estrenar els nous gegants de l'escola Alfred Mata, que van ballar per primer cop. Tot i això, fora de les colles, la gran majoria d'assistents eren de Puig-reig i no hi havia gaire gent de fora de la vila.

Durant la jornada d'ahir també es va celebrar el 41è Concurs de Pintura Ràpida i el vermut «Sant Martini» a la plaça Mestre Badia.