El personal del Taller Coloma s'assegura que li reconeguin el deute

El comitè d'empresa del centre especial de treball Taller Coloma ha aconseguit un compromís de la gerència de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà de reconeixement del deute fruit dels salaris i pagues que no han cobrat entre 60 i 80 treballadors arran de la greu crisi que travessa aquesta entitat.

L'associació està en procés de transformació de model de governança d'una entitat privada a una fundació amb participació pública. Aquesta és la fórmula perquè les administracions públiques berguedanes hi injectin prop de 200.000 euros i perquè puguin rebre finançament de la Generalitat per superar la situació. L'entitat atén 400 persones amb discapacitat intel·lectual del Berguedà i també de Prats de Lluçanès i Sant Llorenç de Morunys. L'associació està en procés de redacció dels estatuts de la fundació de la qual encara s'ha de decidir quantes administracions hi participen com a patrons.

Ahir, una delegació del comitè d'empresa del Taller Coloma i representants de la gerència i recursos humans es van trobar al Tribunal Laboral de Catalunya. Pilar Cort, de Comissions Obreres (CCOO), presidenta del comitè d'empresa del Taller Coloma, ha explicat a Regió7 que la gerència s'ha avingut a reconèixer el deute tal com havien demanat fins ahir infructuosament. Cort va detallar que estimen que el deute amb els treballadors d'aquest servei puja «més de 40.000 euros» tot i que l'han d'acabar de valorar. Ara, el comitè verificarà la xifra del deute que li faci arribar la gerència de l'entitat. L'assumpció del deute s'hauria de formalitzar en una propera reunió abans que s'acabi l'any davant del tribunal laboral català. I a partir d'aquí s'establirà un calendari de pagament, segons ha explicat Pilar Cort.

La presidenta del comitè d'empresa del Taller Coloma ha expressat la seva satisfacció pel canvi de rumb de la direcció que en una reunió anterior davant el Tribunal Laboral de Catalunya aquest octubre no els havia volgut reconèixer el deute. Si l'empresa reconeix el deute, Pilar Cort ha indicat que els treballadors no hauran de demandar-la per cobrar el que els deu, una mesura que ha indicat que no era fàcil de prendre per la implicació del personal amb la feina i l'entitat.

L'Associació Pro Disminuïts a hores d'ara té un deute de 477.195 euros, segons va exposar el seu gerent, Valentí Camprubí, en una reunió del Consell d'Alcaldes a l'octubre. D'aquest total, el deute amb el personal (professionals i usuaris) fins al setembre era de 261.769 euros. Als treballadors dels diferents serveis que ofereixen el centre se'ls deu la paga extra de Nadal del 2018, la d'estiu del 2019 i la meitat del sou de tres mesos d'aquest any. Recentment, l'entitat ha pagat els sous pendents –menys la paga de Nadal del 2018– a una desena de treballadors de la Unitat de Suport a l'Activitat Professional perquè si no la Generalitat no els donava una subvenció de 120.000 euros, han indicat fonts del comitè. La condició per atorgar l'ajuda era que els treballadors d'aquest servei estiguessin al corrent de cobrament de les nòmines. Pilar Cort ha detallat que el deute amb els treballadors afecta entre 60 i 80 persones.

Per la seva banda, Lluís Vidal Sixto, representant de Comissions Obreres, sindicat majoritari al comitè del Taller Coloma, ha declarat a aquest diari que fins ara als treballadors «se'ls ha tingut molt poc en compte tot i l'esforç professional que fan». La «incertesa» que viuen els professionals del centre «no ajuda a desenvolupar una feina delicada en la qual has d'estar al 100%». Lluís Vidal Sixto i Pilar Cort han reclamat més transparència a la direcció. «No ens han convidat a les reunions de la taula de treball» i han demanat que se'ls tinguin en compte les aportacions que s'estan fent per ajudar a sortir de la crisi.