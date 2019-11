Els botiguers proposen que els llums de Nadal s'escampin per tota la ciutat

La Unió de Botiguers i Comerciants (Ubic) de Berga aposta perquè es pugui aprofitar l'actual instal·lació de la il·luminació nadalenca per ampliar-la a tota la ciutat i per a activitats la resta de l'any. En un comunicat, Berga Comercial va fer pública anit la seva voluntat i va anunciar que ja n'està parlant amb el govern de Berga. Si bé no és una iniciativa que pugui ser una realitat aquest mateix Nadal.

En el comunicat, els responsables de Berga Comercial afirmen que la seva voluntat «és, sense cap mena de dubte, que es millorin les instal·lacions i s'adaptin als diferents usos. Per exemple, aprofitar aquesta instal·lació per il·luminar tota la ciutat per Nadal, però també que serveixi per a l'organització de fires, per a les diferents campanyes comercials, etc. Aquesta voluntat és compartida per l'Ajuntament i estem treballant, braç a braç, per fer-la possible». La junta de l'entitat informa que aquesta serà una de les propostes que l'entitat ha fet als pressuspostos participatius.

De moment, aquest Nadal l'enllumenat funcionarà com sempre. A Berga, l'Ajuntament, d'acord amb associacions de veïns i Berga Comercial, assumeix la instal·lació de l'enllumenat i el cost del consum. Per la seva banda, les entitats paguen el lloguer de les llums. «D'aquesta manera, cada entitat, de forma col·lectiva o individual, dissenya la decoració que vol per als seus carrers. Amb tot, hem de tenir amb compte que el cost de la col·locació és sempre més elevada que el lloguer». La UBIC diu que hi «la ciutat té limitacions» pel que fa a les llums que fan que no hi hagi un repartiment harmònic.