La campanya de Nadal de Creu Roja Berguedà proposa quatre tallers solidaris

Un centenar d'infants del Berguedà rebran regals la nit de Reis gràcies a Creu Roja Joventut. L'entitat impulsa una vegada més la campanya de Nadal amb l'objectiu de recollir diners per a la compra de jocs educatius i material escolar que es distribuiran entre les famílies que ho necessitin, seleccionades pels serveis socials municipals i del Consell Comarcal.

Seguint amb l'aposta de les darreres edicions, Creu Roja del Berguedà proposa als veïns diverses activitats a preus populars amb l'objectiu de fer passar una bona estona als participants a la vegada que col·laboren amb la causa solidària. Enguany s'han preparat quatre tallers per a tots els públics. L'inici de la campanya -que va dirigida als infants i és gratuïta- serà a Puig-reig el proper dissabte 23 de novembre amb la pallassa Trafàlgar i Bernadette Cuxart (11 hores a la plaça Nova). El primer dels tallers tindrà lloc el 4 de desembre a la llar d'avis de Gironella (21 hores) amb el tradicional taller de cuina de Nadal, enguany a càrrec de La Llavor de Berga. El preu serà de 15 euros. El divendres 13 de desembre es faran els dos darrers tallers. El primer, de ioga per a nadons, serà a la llar d'avis de Gironella amb Gemma Estrada. Hi podran participar famílies amb infants fins a 1 any. El preu serà de 5 euros. El segon serà al pavelló petit de Puig-reig (20 hores) amb una master classe de zumba a càrrec d'Eve i Judit Martínez. El cost serà de 5 euros. Les inscripcions es poden fer a través del telèfon 93 825 00 05 i del 93 821 33 11.

El repartiment es farà als municipis de Gironella, Puig-reig, Bagà, Cercs, Montmajor, Guardiola, Borredà i La Pobla de Lillet. A la capital, Berga, la campanya de Reis és responsabilitat de Càritas.