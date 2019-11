Un empresari projecta fer un centre d'alt rendiment esportiu a Peguera

L'empresa Altius Cerdanya promou la construcció d'un centre d'alt rendiment esportiu al Berguedà al poble abandonat de Peguera (Fígols), segons ha avançat Televisió del Berguedà i ha pogut confirmar Regió7. El projecte també preveu fer instal·lacions a Berga i al cim del Padró.

Al seu dia els promotors van plantejar fer aquesta centre a la Molina (Cerdanya) amb un cost previst de 30 milions d'euros . Tanmateix no va tirar endavant per raons que no han transcendit.

A hores d'ara, la proposta de creació d'un centre d'alt rendiment esportiu al Berguedà s'està acabant de perfilar, segons ha confirmat a Regió7 Ramon Gash, portaveu d'Altius Cerdanya. Tot i que en el mandat passat, els impulsors del centre es van entrevistar amb responsables de l'Ajuntament de Berga i del Consell Comarcal del Berguedà, la Generalita i la Diputació per traslladar-los aquesta idea, no ha estat fins fa ara que han iniciat una ronda de contactes amb representants institucionals i d'entitats per concretar-los més què volen fer.

La proposta consisteix en la construcció d'un centre d'alt rendiment esportiu perquè els esportistes d'elit es puguin preparar en alçada i en instal·lacions situades a 700 metres (Berga) a 1.600 (Peguera) i a 2.000 al cim del Padró a tocar de Peguera. Es preveu la construcció d'un canal artificial d'aigua, piscina olímpica interior, velòdrom i pista d'atletisme coberta i la pavimentació de 13 quilòmetres de pistes i camins forestals per fer neu artificial i practicar-hi esquí de fons.

Ramon Gash ha declinat explicar per ara els detalls d'aquesta iniciativa perquè encara estan fent reunions amb representants d'administracions berguedanes per explicar-los el projecte i ha demanat temps abans d'informar-ne. Els promotors s'hauran d'entendre amb el propietari de l'antic poble abandonat de Peguera, el xeic àrab Butti Bin Maktoum Juma-al-Maktoum.

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà ja ha dit que s'hi oposa perquè Peguera «és un dels pocs indrets verges del Berguedà». L'entitat demanarà a les administracions competents que no es modifiqui el Pla d'Espais d'Interès Natural (Pein) Ensija-Rasos de Peguera, en el qual està inclòs el cim del Padró, perquè no s'hi pugui fer part de les instal·lacions que preveu el projecte esmentat. I també que es deneguin els permisos que es demanin per fer-hi arribar una pista així com també que es prohibeixi enderrocar les ruïnes de les cases del vell poble de Peguera o traslladar el seu cementiri per fer-hi el centre.

Per la seva banda, Eloi Escútia, regidor de Medi Ambient de Berga, ha admès que «tenim informació per saber quines són les voluntats» dels promotors del projecte. Amb tot, ha dit que el govern no té un posicionament definit sobre la iniciativa. «No ho puc valorar perquè encara no ho hem debatut internament», ha dit. Els regidors cupaires tractarà sobre aquesta proposta en una assemblea permanent com solen fer.

Sí que ha valorat la proposta el conseller d'Esports del Consell Comarcal. Abel Garcia creu que un centre esportiu d'alt rendiment al Berguedà «encaixa dins de l'estratègia de la comarca» de potenciar els esports i la natura com a eines al servei de «la promoció econòmica i esportiva» comarcal.

Pel que fa a l'alcalde de Fígols, Antoni Garcia, no ha contestat les trucades d'aquest diari.