Junts i Esquerra rebutgen la proposta del PSC d'una segona línia de P3 a Sant Joan de Berga el proper curs

Els diputats de Junts per Catalunya i ERC van rebutjar, ahir, a la comissió d'educació del Parlament una proposta del PSC en la que s'instava al Govern a mantenir una segona línia de P3 a l'escola de Sant Joan de Berga pel proper curs. El representant de la CUP no van votar perquè va arribar tard, segons fonts consultades per aquest diari.

El regidor del PSC de Berga, Abel Garcia ha lamentat aquesta rebuig. Durant la campanya electoral del maig, pares d'alumnes del centre van tancar-se a l'escola per reclamar aquesta segona línia. El Govern no la va atorgar perquè de les 75 places de P3 que ofereix el departament d'Educació n'hi havia 19 de lliures.

Tots els partits a nivell local van fer un front comú i van demanar a la Generalitat aquesta segona línia de P3 així com també que faci obres de millora a les escoles públiques de Berga per valor de 250.000 euros. El regidor Eloi Escútia ha dit que esperen reunir-se amb representants del Govern abans de Nadal.