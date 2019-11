La cuina del Berguedà serà present al Fòrum Gastronòmic

Maria Costa, presentarà al Fòrum el negoci familiar d'escairar cereals com el blat de moro

La cuina i els productors agroalimentaris del Berguedà tindran presència al Fòrum Gastronòmic de Barcelona que se celebra des d'avui i fins dimecres.

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà participa a l'espai dels productors de Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona. En aquest espai hi haurà representades les empreses agroalimentàries berguedanes amb estand propi: Delícies del Berguedà, Monbolet i ECOCAT: Cal Pauet, Salt del Colom, Ecoavícola i Dpàges.

A més el 20 de novembre, a l'Aula de Cuina de Catalunya, hi haurà un show cooking sobre el blat de moro escaiara on e spresnetarà el projecte de l'Escairador de Maria Costa i Jordi Claramunt. El cuiner Marcel Cardona del restuarant cal Fuster de Viver i Serrateix presnetarà dues receptes fetes amb blat de moro escairat.

Un altre cuiner berguedà, Oriol Rovira del restaurant Els Casals, el dilluns dia 18 a les 16h realitzarà el taller de cuina: Tancant Cercles, pagesos i cuiners.

El president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall ha explicat que «és important mantenir l'aposta per la divulgació dels nostres productors, productes i la nostra cuina». El dirigent berguedà ha assegurat que a la comarca «tenim la singularitat de poder obtenir productes de gran qualitat que no es troben en altres indrets» amb valor afegit per i ecològics.

El mateix dia 20 a les 5 de la tarda a l'auditori hi haurà el premi del Cuiner Fòrum Gastronòmic Barcelona del qual un dels 5 finalistes enguany és Pere Venturós, del Restaurant Terra de Berga. Els candidats hauran de cuinar en directe un plat que els identifiqui i resumeixi la seva cuina. Els candidats han estat escollits per les seves propostes culinàries de qualitat, utilitzant productes de proximitat, fent una cuina sostenible i difonen aquests valors.

El Fòrum Gastronòmic de Barcelona tindrà lloc al firal de Montjuïc. Hi participaran prop de 300 empreses expositores i al voltant de 45 cuiners que sumen 31 estrelles Michelin