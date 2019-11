La cooperativa d'habitatges de Cal Vidal ja ocupa edificis de la colònia

El projecte de masoveria urbana de Vidàlia segueix avançant i prop de deu persones ja viuen en els edificis de la colònia berguedana des de finals d'estiu. La idea va néixer el 2016, quan un grup de professionals de diversos àmbits (arquitectura, advocacia, consultoria, enginyeries renovables, etc.) van decidir dinamitzar l'antiga colònia tèxtil de Cal Vidal, que amb el pas del temps ha anat quedant obsoleta. Tot i això, no s'ha constituït en una cooperativa integral fins aquest any.

«Des de l'agost ja hi viuen unes 10 persones, a part dels veïns de tota la vida. Fem algunes coses junts com la castanyada i la festa major», assenyala la sòcia fundadora de la cooperativa, la manresana Queralt Jorba. Actualment, el projecte està format per més d'una trentena de socis, tot i que «l'objectiu és que vagi creixent de mica en mica, tant en l'aspecte humà, tècnic, com econòmic», assegura Jorba.



Complir la normativa

La sòcia fundadora lamenta que «al començament ens van plantejar algun inconvenient des de l'Ajuntament, però darrerament sembla que hi ha la intenció de que el projecte pugui ser una realitat». D'altra banda, l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, remarca que «a nosaltres ens sembla molt bé un projecte d'aquestes característiques, però hi ha uns requisits que s'han de complir, com ara la dotació de serveis, o la cèdula d'habitabilitat». L'ostracisme de la colònia en els darrers anys ha afavorit que les instal·lacions dels edificis s'hagin anat malmetent, com ara els sistemes de clavegueram, aigua i electricitat. «Quan tot això es pugui recuperar, aleshores les persones hi podran anar a viure amb totes les garanties», recorda el batlle del municipi berguedà.

Al marge de la cooperativa d'habitatge, el grup de professionals també vol crear-ne una de consum per tal de gestionar la producció i la venda de productes alimentaris per als habitants de la colònia, i una altra de projectes de treball comunitari per fomentar l'autoocupació dels membres del projecte.

El mercat de Vidàlia

El mercat de tardor de Vidàlia celebrat ahir a la mateixa colònia es va centrar, sobretot, en els productes alimentaris ecològics, a part d'elements de caràcter artesanal. La jornada va arrencar a 2/4 d'11 del matí i es va allargar fins ben entrada la tarda amb una classe de Swing i Jam. A més, es va explicar en quin punt es troba el projecte i es realitzar una ruta per donar-lo a conèixer entre tota la gent interessada.

Vidàlia és un projecte que va néixer en el marc de l'Economia Social i Solidària, i que té la intenció de ser un lloc d'investigació en el qual es creï un model de vida més sostenible, i que ofereix als seus habitants llibertat i sentit de pertinença. La iniciativa està arrelada a les xarxes locals i és part activa en les xarxes internacionals. A més, vol esdevenir un referent entre les ecoviles i les comunitats internacionals europees. «Pensem que Vidàlia és una iniciativa atractiva que resol problemàtiques en molts nivells com la conservació del patrimoni, l'habitatge o fins i tot el sentit de la vida», afirma la creadora del projecte Queralt Jorba, juntament amb el metge Daniel Hayes.