Berga ret homenatge als patumaires Angelina Vilella i Josep Collado

L'Ajuntament de Berga retrà homenatge als patumaires Angelina Viella i Josep Collado aquest divendres, 22 de novembre en la commemoració dels 14 anys de la proclamació de la Patum com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco.

L'acte tindrà lloc a la sala del Casino a les 8 del vespre. Com es habitual des del 2016, es projectarà un audiovisual que recull la trajectòria de les persones homenatjades que expliquen ells smateixos a través d'unaa entrevista. En el cas d'Angelina Vilella va dur a termes feines de restauració de la comparseria de La Patum durant quinze anys (1987-2003).

D'altra banda, Josep Collado va formar part de la comparsa dels Gegants i l'Àliga durant dos anys i el 1952 es va convertir en el cap de colla de l'Àliga (1952-1965) després que ambdues comparses decidissin separar-se.

L'esdeveniment es clourà amb l'actuació musical de l'entitat vocal berguedana, Da Capo, dirigida per Rosa Rodríguez. Es tracta d'una formació integrada per setze cantaires de veus mixtes que interpretarà tres peces musicals: l'Ave Verum de la Missa Patumaire, Gute Nacht de Franz Schubert i la cançó popular catalana El rossinyol.

En un comunicat, la regidora de Patum, Roser Valverde, ha explicat que amb aquest acte "no només es busca commemorar la proclamació de La Patum com a Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, sinó que també es vol reconèixer la tasca patumaire com a tradició que s'arrela amb força". Valverde ha destacat que es vol fer èmfasi en què "La Patum és un fet ampli i extens i hi ha moltes maneres de viure-la, de fer-la nostra i d'estimar-la. I aquest és un dels principals valors que van fer que la UNESCO apostés per La Patum".



Vides de Patum



L'audiovisual que es projectarà divendres forma part del projecte 'Vides de Patum' iniciat l'any 2016 per retre homenateg als patumaires. Aquestes entrevistes les enregistra l'empresa berguedana r Produccions MC. Es tracta d'un projecte iniciat l'any 2016 que recull el testimoni en format d'entrevista de diverses persones que han estat vinculades a la festa per tal de deixar constància de l'evolució de La Patum a través de les seves experiències.

S'han fet les entrevistes pels audiovisuals 'Vides de Patum' a les germanes Adelina i Rosa Maria Camprubí, perruqueres de la comparseria patumaire; Jordi Camps, artesà de la fusta que va portar a terme la restauració de la comparseria, va construir quatre Maces noves l'any 1972 i també va ser guitaire de la Guita Grossa i vestidor de Plens; Gregori Capdevila 'Mixu', cap de colla de la Guita Grossa durant diversos anys; Josep Carreras, regidor de Cultura del primer govern democràtic de l'Ajuntament de Berga; Isabel Cardona, membre del grup de dones que va realitzar un salt de Maces íntegrament femení i en secret l'any 1960 i Josep Freixa Nyaco, vestidor de Plens durant una cinquantena d'anys que també va formar part de les comparses de la Guita Xica i els Nans Nous.