El Consell assessora 20 municipis berguedans per presentar-se al Pla Únic d'Obres i Serveis

El Consell Comarcal del Berguedà ha assessorat a 20 municipis dels 31 que té la comarca per demanar ajudes al Pla Únic d'Obres i Serveis (Puosc) de la Generalitat.

El Consell ha redactat directament 15 memòries i ha ofert assessorament per a 10 memòries més.

El personal tècnic del Consell Comarcal ha treballat els últims mesos al costat dels municipis per ajudar-los a presentar-se a la convocatòria del PUOSC 2020-2024. Les memòries redactades pel Consell Comarcal són, majoritàriament, per a projectes relacionats amb serveis bàsics: arranjament de xarxes d'aigua potable, millora de l'eficiència (canvis d'enlluemnat convencional a LED, biomassa€), millora d'edificis destinats a serveis (escoles i escoles bressol) o millora de connectivitat (fibra òptica).

El Consell Comarcal del Berguedà també ha demanat dos projectes: un per a l'arranjament del Castell de Berga i un altre per arreglar l'antiga seu del Consell Comarcal per ubicar-hi alguns serveis i l'adequació de l'actual seu.

El termini de presentació de projectes va finalitzar el divendres 15 de novembre i es preveu que, d'aquí uns mesos, el Berguedà rebi una important injecció econòmica, segons han explicat fonts del Consell Comarcal del Berguedà.

El Govern va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de les línies de subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent als anys 2020-2024, el 21 de maig de 2019. L'objectiu del Pla és impulsar accions que afavoreixen la generació d'oportunitats i el desenvolupament econòmic al territori. La convocatòria està dotada amb 250 milions d'euros destinats a cobrir les necessitats inversores del món local.