Horrorland tanca temporada amb 25.380 visitants en 18 dies

Horrorland ja ha finalitzat la seva temporada 2019. Durant els 18 dies d'obertura el parc de Cercs ha rebut 25.380 visitants provinents de diferents punts d'Europa. Destaca el mercat anglès que aquest any ha experimentat un creixement d'un 27% sent ja el segon mercat europeu que visita les instal·lacions. Aquesta segona temporada, el complex també ha rebut la visita de grups turístics xinesos i americans.

Un fet que posa de manifest que el parc ja està consolidat com a un destí clau dins del sector del terror. El sector hoteler i els restaurants de la comarca també han experimentat un augment de la seva ocupació aquesta temporada arribant al 85% de mitjana durant les 6 setmanes d'obertura del complex d'oci. En total, un 71% dels clients d'Horrorland han fet nit en algun dels allotjaments de la comarca o bé han fet algun àpat en els restaurants de les rodalies.



Premi al millor Halloween d'Espanya



Horrorland ha rebut el seu 7è premi. Aquesta vegada el parc ha estat guardonat amb el premi al millor Halloween d'Espanya. Un reconeixement atorgat per l'associació Park& Attractions Community que ha ressaltat la qualitat de les instal·lacions, el tracte humà i la professionalitat dels actors com a punts clau per merèixer aquest guardó.

La direcció del parc fa un balanç molt positiu d'aquesta temporada i des d'avui mateix ja comença a preparar el que serà la tercera edició d'Horrorland.