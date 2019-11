La Fira del Joc i de Nadal de Berga dona el protagonisme a la baldufa i els baldufaires

Si hi ha una joguina popular i tradicional aquesta és la baldufa. Per això, la Fira del Joc i de Nadal d'enguany li dedicarà una especial atenció i triplicarà l'espai que hi destina. Així ho ha explicat Òscar Garcia de la Companyia de Jocs l'Anònima que organitza el certamen i que s'ha presentat aquest dimecres amb la presència de la regidora de Promoció Econòmica Roser Rifà. La mostra arribarà el 6 de desembre amb altres novetats com els campionats de jocs, les rondalles i que per primera vegada de la trentena de monitors 8 seran persones amb discapacitats, 4 d'ells del Taller Coloma d'Avià.

Òscar Garcia de la Cia. de Jocs l'Anònima ha explicat que "'la fira va néixer per reivindicar el joc tradicional i la baldufa és un d'aquests jocs que cal reconèixer i posar en valor". Per fer-ho, hi haurà tres persones encarregades de difondre el seu coneixement sobre les baldufes. Una d'elles és el gironellenc Arcadi Salada

La Fira del Joc i de Nadal es dividirà en quatre espais de joc i una zona de parades de productes relacionats amb el Nadal. D'una banda, la mostra comptarà amb la presència d'establiments especialitzats en jocs i joguines per tal d'assessorar els visitants. També hi haurà un espai de jocs al carrer, una ludoteca, jocs gegants, tallers i jocs per a tots els públics. Tot això és combinarà amb una sèrie de parades regentades per entitats i artesans vinculats al sector de l'artesania i l'agroalimentació que oferiran diversos productes nadalencs.

La fira inclourà un nou espai sobre el joc tradicional africà, un taller de creació de jocs de temàtica boletaire i també hi haurà espais dedicats a la robòtica i els trencaclosques. Enguany, hi haurà diversos campionats per a què els visitants puguin demostrar les seves habilitats jugant al Troia (GDM), el Funky Pollo (Mercurio) o el Sushi Go! (Devir). A més, els infants podran gaudir d'una sessió de contes amb les rondallaires Gemma i Antònia i un espectacle dedicat a les baldufes, a càrrec de la companyia Penèlope i Aquiles.

La mostra també promourà la inclusió ja que incorporarà persones amb discapacitat a l'equip de voluntaris i voluntàries de la fira per dinamitzar algunes de les activitats. Actualment, la fira compta amb gairebé una trentena de monitors i monitores, als quals, s'hi sumaran vuit persones de dues entitats socials. Òscar Garcia ha explicat que "en altres fires del mateix àmbit s'han portat a terme experiències similars que han tingut una resposta molt positiva".

D'altra banda, el Banc de Sang i Teixits també participarà a la fira promovent l'acapte de sang a través d'una nova jornada de donació, que es farà a la Plaça Cim d'Estela, de 10 del matí a 2 del migdia.

L'Ajuntament de Berga destinarà un màxim de 5.000 euros a l'organització de La Fira del Joc i del Nadal. El certamen espera rebre entre 2.000 i 3.000 visitants