El Consell aposta per illes ecològiques als 19 pobles sense el porta a porta

El Consell Comarcal del Berguedà aposta per instal·lar illes ecològiques automàtiques de residus als 19 municipis de la comarca que continuen gestionant els residus amb els contenidors convencionals de lliure accés. Si aquest octubre el conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares, explicava a aquest diari que el Consell estava estudiant implantar-hi els contenidors normals amb targeta (vegeu Regió7 del 31 d'octubre), ara, finalment, s'ha optat per aquest nou model que ha de permetre més control i la personalització del servei.

L'anterior previsió del govern comarcal consistia en la creació de 85 casetes de fusta als 19 municipis que no fan el porta a porta amb un cost d'1,9 milions d'euros. Es preveia que aquestes casetes s'obrissin amb una clau d'accés de cada usuari. Un cop obertes ja es pot abocar la brossa a l'interior dels contenidors de les diferents fraccions. Un sistema igual que el de les actuals illetes d'emergència que tenen en servei els pobles on es fa el porta a porta.

El nou model en estudi encara no se sap quant costarà (es preveu que costi més dels 1,9 milions previstos fins ara) ni tampoc quan s'implantarà, segons va indicar ahir, el conseller Vicenç Linares en la presentació dels resultats del porta a porta, i tampoc com es farà la gestió dels residus als municipis on no s'aplica aquest sistema, juntament amb el president Josep Lara.

L'objectiu és evitar el turisme de deixalles: persones que no tiren les deixalles a les casetes on els toca sinó que les deixen en municipis on encara hi ha contenidors convencionals de lliure accés. Aquesta és una problemàtica que s'ha detectat amb l'aplicació del porta a porta però que no és un problema exclusiu del Berguedà. Linares ha explicat que han optat per aquest model «perquè permet més control i personalització». Aquestes illes són fetes a base d'un model de contenidors més compactes (mòduls) que es posaran de costat perquè els veïns puguin llançar-hi les diferents fraccions. Aquests mòduls tenen unes boques (bústies) i l'usuari hi podrà abocar la seva brossa amb una targeta personal que l'identificarà.

El conseller de Medi Ambient i el president comarcal ha explicat que aquest model d'illetes ecològiques automàtiques també es farà servir per canviar les actuals illetes d'emergència. Amb aquest sistema l'usuari obre amb una clau la porta del recinte però té lliure accés als contenidors de l'interior on pot abocar el que li sembli. Això no permet saber ben bé què hi aboca cada usuari. I l'objectiu del Consell és poder controlar al màxim la generació de deixalles dels berguedans perquè a mitjà termini es puguin aplicar polítiques que afavoreixin la reducció de generació de residus.

En aquest sentit, el president del Consell Comarcal, Josep Lara, ha destacat el fet que ja actualment la comarca compleix els objectius fixats per la Unió Europea per al 2025 d'assolir un 55% de reciclatge dels residus. Tal com va informar aquest diari al seu dia, amb l'aplicació del porta a porta a 12 municipis, entre els quals Berga, la comarca, en el conjunt dels seus 31 municipis, ha assolit un índex de reciclatge del 64%. I si es compta només el dels 12 pobles on es fa el porta a porta del 83%.

Josep Lara i Vicenç Linares han detallat que per pagar el nou model de gestió de residus als 19 municipis berguedans que falten esperen disposar d'ajudes del PUOSC i del FEDER.