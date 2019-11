El Consell Comarcal vol liderar el procés de canvi de les velles colònies

El Consell del Berguedà està decidit a liderar el procés per impulsar un canvi que tregui de l'ostracisme les velles colònies tèxtils del riu Llobregat, consensuar què s'hi ha de fer conjuntament amb els agents socials i sumar complicitats per obtenir recursos per aconseguir-ho.

A l'horitzó de la iniciativa, sense la pressió de les dates, hi ha la fita d'aconseguir que aquests antics nuclis fabrils berguedans acabin sent reconeguts com a Patrimoni de la Humanitat, segons va explicar ahir la consellera de les Colònies, Araceli Esquerra, que, juntament amb Jordi Vidal, director del Museu de la Colònia Vidal, va presentar la setena edició de les Jornades de les Colònies Industrials.

De moment, s'ha començat a posar fil a l'agulla. Entre els primers passos del programa de treball hi ha la creació d'una conselleria que fins ara no existia dedicada a les colònies i també involucrar-se directament en muntatge de les jornades que organitza per setè el Museu de la Colònia Vidal i que s'escauen aquest divendres, dissabte i diumenge.

Les jornades d'enguany reben saba nova amb la participació del Consell Comarcal, que permetrà potenciar el programa. Si fins ara la jornada tècnica es feia el diumenge, enguany es farà divendres, va explicar Vidal. Hi haurà representants del conjunt anglès de Derwent Valley Mills, que aquest setembre van visitar representants del Consell del Berguedà. Els partners anglesos explicaran el seu cas. Al migdia hi haurà una taula-debat sobre el procés de transformació de les colònies amb la participació de representants del territori i de fora que explicaran experiències com el projecte de Masoveria Urbana de Manresa. A la tarda, tindrà lloc un procés participatiu sobre el paper que han de jugar els veïns en el procés de canvi de les colònies al Berguedà. La jornada s'acabarà amb un sopar a peu dret i música en viu.

Dissabte es farà una visita teatralitzada al Museu de la Colònia Vidal i a la tarda, una de guiada a la colònia Pons. A més d'un espectacle relacionat amb el tèxtil al Konvent a partir a les 7. Diumenge hi haurà una visita teatralitzada a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou.

Esquerra va explicar que l'objectiu «és fer un front comú» que aplegui administracions, entitats i empresaris. I que sigui el Consell qui coordini les accions que s'hagin de dur a terme, posi en contacte els agents socials i marqui un camí a seguir d'acord amb les aportacions de tothom sobre què cal fer per treure de l'ostracisme les colònies i com fer-ho.

Vidal va celebrar la implicació del Consell en les jornades perquè permetrà que rebin un nou impuls.