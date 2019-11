Les colònies, o com menjar-se un elefant

Com menjar-se un elefant? Doncs fàcil: a trossets molt petits. Ho va dir, ahir, Simon Gill, director d'operacions de la The Arkwright Society Cromford Mills, una de les colònies de la vall anglesa de Derwent, un conjunt d'antigues colònies que el 2001 van ser reconegudes per la Unesco. Ahir, representants anglesos van ser al Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig per explicar com s'ho han fet per convertir-les en un actiu econòmic per al territori dins de les setenes jornades de les colònies del Llobregat que continuen aquest cap de setmana.

El Berguedà pot aplicar-se perfectament la pregunta. En aquest cas, l'elefant (mastodòntic) són les 15 antigues colònies tèxtils del Llobregat, la majoria de propietat privada, algunes en mal estat, altres no. I la resposta? Bé: què cal fer amb els antics nuclis fabrils és una qüestió que al Berguedà ha esdevingut un etern dia de la marmota. Però potser ara, aquest menjar-se l'elefant a trossets petits podria ser més a prop que mai.

I és que el Consell Comarcal del Berguedà té la voluntat política d'entomar el repte, majúscul. Un equip de tècnics de diferents àmbits del Consell Comarcal del Berguedà fa prop d'un any que treballen per establir un full de ruta de comú acord amb els ajuntaments i el teixit social veïnal i els propietaris de les colònies segons va explicar Carles Vico, tècnic de territori del Consell. «El meu somni és trobar la manera de reflotar almenys una de les 15 colònies» perquè sigui un exemple en què s'emmirallin la resta i «vegin què ha canviat».

Per la seva banda, Lluís Vall, director de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, va reivindicar que les colònies són nuclis amb vida «on es pot treballar, viure i fer activitats socials». Vall va dir que el Consell liderarà el procés de reflexió del territori per impulsar els antics nuclis fabrils. La idea és anar a la una, fer un pla estratègic i portar-lo davant de la Generalitat i la Unió Europea per aconseguir recursos.

El diners són justament el que va reclamar el batlle amfitrió, Josep Maria Altarriba, que aquest setembre va visitar el conjunt de Derwent. Va dir que és «una meravella» en què el govern anglès ha invertit moltes lliures, i aquí, a les del Llobregat, l'Estat espanyol no hi ha invertit res.

I un prec final del director del Museu de la Colònia Vidal, Jordi Vidal, l'amfitrió i impulsor de les jornades: «És veritat que tenim molta feina per fer però a les colònies ja s'hi han fet moltes coses. No s'hi val dir només que estan abandonades. Siguem positius: a les colònies hi ha vida». Queda dit.