Xocolata per endolcir la tardor i molta ratafia per combatre el fred

Pluja no, però fred déu-n'hi-do. Aquesta va ser la dinàmica de la Fira de la Xocolata i de la Ratafia de Berga, que va viure sota l'amenaça de pluja després del xàfec de divendres. Les precipitacions van respectar el seguit d'activitats, taller i parades d'aquesta mostra, organitzada per l'Ajuntament de Berga i el Casal Panxo. Per al fred, la ratafia –precisament – podia ser un gran remei per als visitants.

El punt central va ser la plaça dels Països Catalans, i especialment el camí del Roser, utilitzat no com a carretera sinó com a pas per a vianants, on se situaren un total de 22 parades relacionades amb els dos protagonistes. Des de mig matí i fins abans de dinar va ser molt concorreguda, i passada mitja tarda es va tornar a animar. Hi circulava gent de la ciutat, però també de fora de la muralla de Berga, i molts forans de més enllà de les fronteres del Berguedà.

En comptes de calçotets i sostenidors com al mercat setmanal, les parades esperonaven els visitants a fer un tast de la seva ratafia, i vendre així el producte que oferien. «Tasteu-la aquí, que us farà passar el fred. Després tot fa baixada», comentaven des d'alguna de les parades d'una punta del carrer.

Els paradistes de xocolata i de la preuada beguda eren, en la gran majoria, artesans. De xocolata, també n'hi havia per triar i remenar, amb més o menys cacau, amb algun gust addicional...

També hi van participar alguns productors locals, tant de destil·lats com d'altres aliments i productes. Al llarg del dia es van fer activitats, com un espectacle de màgia, un maridatge de xocolata i cervesa artesana, una demostració de tractament facial amb xoco-coffe i un taller de snacks i dolços amb xocolata. Amb relació al destil·lat, es va fer un tast de ratafies comercials, una xerrada i degustació sobre menjar les plantes amb què es fa la ratafia, el concurs, un sopar ratafiaire solidari i es va cloure amb un concert amb Pasqual i els desnatats.

Hi va haver un punt mòbil de participació en el Pla Jove.