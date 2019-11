Berga condemna amb fermesa la violència masclista: «Som un tros de carn i la nostre mort no té conseqüències»

L'Ajuntament de Berga ha condemnat rotundament la violència masclista amb un acte institucional celebrat aquest matí a la plaça Sant Pere. Coincidint amb el Dia internacional per a la l'eliminació de la violència contra les dones, s'ha celebrat l'acte de protesta amb la presència de regidors del consistori i diversos veïns de la capital berguedana.

La regidora de feminisme de l'Ajuntament de Berga, Roser Valverde, ha llegit un manifest on ha remarcat que el marc legal existent per preservar la seguretat de les dones «no és suficient», com «així ho demostren les 91 dones assassinada a mans dels seus marits a l'Estat».

En les seves paraules Valverde ha remarcat les múltiples violències que pateixen les dones a la societat actual i ha assegurat que «el sistema està impregnat d'un masclisme estructural del que no se'n escapa».

Després de la lectura del manifest, s'ha realitzat un respectuós minut de silenci en record de totes les dones que han estat víctimes de qualsevol tipus de violència.

Posteriorment, en declaracions a Regió7, Valverde ha estat contundent: «Som un tros de carn i la nostre mort no té cap mena de conseqüència. No són casos aïllats. Cada mort que sumem en aquest comptador lamentable demostra que com a dones estem en perill», ha explicat.