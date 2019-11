Els Mossos investiguen una baralla amb arma blanca al carrer Major de Berga

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca que va tenir lloc la matinada de diumenge al carrer Major de Berga durant una baralla entre dues persones.

Dos homes es van embrancar en un enfrontament –per raons que no han transcendit– que va anar in crescendo i que va passar dels crits i les empentes a una ferida amb arma blanca que va deixar taques de sang ben visibles a les rajoles del terra.

Un dels dos homes va ser atès de ferides de caràcter lleu al servei d'urgències de l'hospital comarcal Sant Bernabé.

Fonts policials van indicar que han obert una investigació per aclarir els fets.

Ahir al matí els veïns de la zona del carrer Major on es va produir l'enfrontament hi van veure una imatge inusual: taques de sang a les rajoles del terra. Els polices hi van posar cons i cintes, i després es va netejar.

Episodis de violència com l'esmentat «són un fet del tot aïllat», segons va explicar a aquest diari Montse Palacios, presidenta de la recentment creada Associació de Veïns del carrer Major. «No hi ha inseguretat», va declarar. Amb tot, de la mateixa manera que deia que fets com l'agressió amb arma blanca de la matinada de diumenge no és un fet usual, també denunciava que «fa temps» que no s'hi fan patrullatges a peu, ni dels Mossos ni de la Policia Local. En aquest sentit, deia que «estem deixats de la mà de Déu». Palacios ha exposat que en les reunions que han mantingut amb responsables municipals per explicar els problemes d'aquesta zona de la ciutat, han reclamat que s'hi facin patrullatges policials a peu. I també que s'hi instal·lin càmeres de videovigilància. Justament aquesta és la petició que ha fet l'entitat al consistori a través dels primers pressuspostos participatius d'aquest any.