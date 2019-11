Òmniun reconeix set nouvinguts per emprar el català com a eina d'inclusió

Òmnium del Berguedà ha reconegut set nouvinguts a la comarca per haver utilitzat el català com a eina d'inclusió social en l'onzena edició dels premis Climent Forner.

Enguany aquests guardons han reconegut a 5 dones i dos homes. Noura El Badaqui va nèixer al Marroc el 1988. Va llicenciar-se en Filologia Anglesa a la Universitat d'Ouja. Parla àrab, francès, anglès i català, entèn el castellà i té coneixements d'alemany. S'ha establert a Berga per motius familiars, ha fet cursos de català a Càritas i al Consorci per a la Normalització Lingüística. Ajuda a d'altres persones no vingudes perquè aprenguin català.

Pel que fa a Yasunari Morales, nascuda a Veneçuela, va emigrar a Colòmbia i als 24 anys va venir a Catalunya. Va viure mig any a Manresa on cuidant a una senyora gran va aprendre el rudiments del català mirant els dibuxios animats del Chin Chan. Després va viure a Puig-reig on es va establir fa 15 anys i ha tingut un fill.

La rumanesa Elena-Rodica Natarau va estudiar filologia romanesa i francesa a la Universitat de Craiova. Es va instal·lar a Berga la tardor del 2008 per viure-hi amb el seu marit. Ha treballat de monitora de lleure, professora de francès i anglès. Imparteix classes de francès al Casal de Cívic.

La quarta premiada va ser Cassie.Jo Sims nascuda fa 35 anys a a Anglaterra. El 2017 va venir a Berga i hi va formar una família. Treballa en una acadèmia a part de l'anglès té coneixements de francès i alemanys.

El primer home premiat d'enguany ha estat Stanislas Davakan, que ha estat el primer rei Baltasar del Berguedà. Natural de la República de Benín és tècnic en turisme. Va arribar a Catalunya fa dos anys i s'ha integrat a la vida cultural de la comarca.

Una altra premiada va ser la colombiana Maria Castillo que fa un any a i mig que treballa cuidant al rector de Viver i Serrateix , mossèn Climent Forner. És ell qui l'ha ajudat a parlar i a escriure en català.