L'Ajuntament de Berga reparteix carmanyoles i porta entrepans als escolars perquè reciclin més

L'Ajuntament de Berga ha iniciat, aquesta setmana, el repartiment de carmanyoles i porta entrepans als alumnes de totes les escoles de Berga per aconseguir reduir el consum de plàstic d'un sol ús. La campanya pretén conscienciar els infants i les famílies a eliminar dels esmorzars i els berenars plàstics i materials que generen residus.

Tal i com ha explicat a Regió7 el regidor d'Educació i Medi Ambient de l'Ajuntament de Berga, Eloi Escútia, l'objectiu és que els joves facin servir aquestes carmanyoles i porta entrepans per dur-hi l'esmorzar i que puguin reutilitzar-lo tantes vegades com vulguin, evitant d'aquesta manera l'ús de paper d'alumini o d'altres materials. "Tenint en compte que com a ciutat hem iniciat un camí important pel que fa al reciclatge" fent referència a l'aplicació del sistema de recollida del porta a porta que ha suposat la disminució del nombre de tones de residus que es dipositen a l'abocador, "creiem que cal apostar, ara, per la prevenció a l'hora de generar els residus". Un dels àmbits d'actuació per treballar en aquesta línia és l'escolar. És per això que aquesta setmana s'han començat a repartir aquests materials. Tots els alumnes d'educació infantil (és a dir, P3, P4 i P5) de les cinc escoles de Berga tindran una carmanyola reutilitzable; mentre que als alumnes de primer i segon de primària, també de tots els centres, se'ls ha lliurat un porta entrepà. L'objectiu és que aquest material tingui vida útil durant els propers cursos.

Les tècniques del consistori que van lliurar, ahir, aquestes carmanyoles i porta entrepans als primers escolars, els van explicar l'ús que se n'ha de fer i van demanar als infants que expliquin als pares que el facin servir per embolicar-los l'esmorzar, en el cas dels porta entrepans; i que les carmanyoles les utilitzin sense la necessitat d'embolicar el que hi posin a dins. Les tècniques van demanar als alumnes, també, si coneixien el nou sistema de recollida selectiva del porta a porta i si sabien com calia reciclar.

El regidor Escútia ha assegurat que no únicament s'ha fet el lliurament del material, sinó que l'objectiu és fer-ne un seguiment de l'ús que se'n fa. "Estarem en contacte amb els centres per saber si els infants el fan servir i demanarem als professors que ens ajudin a conscienciar als alumnes i també a les famílies", ha dit. Aquesta campanya forma part de diverses accions que s'han impulsat per aconseguir la reducció de la generació de residus a la ciutat, per la qual s'ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona de 4.000 euros. A banda de l'acció a les escoles, també està previst que tingui impacte al personal municipal del consistori, amb la substitució dels gots de plàstic de les fonts d'aigua per gots reutilitzables; així com també en l'àmbit del comerç. En aquest darrer cas, el consistori s'ha posat en contacte amb Berga Comercial a qui ha donat carta blanca perquè desenvolupi una campanya adaptada a les seves necessitats que impulsi la reducció de l'ús de bosses de plàstic.



Campanya de Berga Comercial

Segons ha explicat el president de Berga Comercial, Xavier Orcajo, l'objectiu és aconseguir que el 2020 els associats de l'entitat comercial no tingui bosses de plàstic als seus establiments. Per a aconseguir-ho demanen als comerços que siguin més respectuosos amb el medi ambient i redueixin l'ús de plàstic amb la creació d'una bossa de roba sota la marca de Berga Comercial i un missatge «provocador i que esperem que cridi l'atenció» ha dit Orcajo. La bossa es presentarà més endavant i es repartirà entre els clients dels comerços que es comprometin a deixar d'utilitzar bosses de plàstic. «Des de Berga Comercial apostem per millorar la sostenibilitat i a banda de l'interès perquè el sistema de recollida del porta a porta funcioni, també creiem que la reducció de plàstics és una línia a seguir», ha dit. La campanya s'iniciarà en els propers mesos amb la mirada posada en el 2020 «per poder dir que hem reduït les bosses de plàstic als nostres establiments».