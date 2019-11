Saldes acull la presentació de l'ecoviatge al voltant dels recursos del Pedraforca

L'Hostal Pedraforca de Saldes ha acollit aquest dimarts a la tarda la presentació de l'eco itinerari al voltant de 7 eixos temàtics del massís del Pedraforca per desestacionalitzaar les temporades turístiques amb criteris de sostenibilitat. Es tracta d'una proposta que ofereix als visitants fer una estada de 7 dies al Berguedà cadascun a través d'una temàtica per descobrir el territori amb l'emblemàtica muntanya com a referència. Així es proposa un passeig per descobrir l'univers de les trementinaires i els seus coneixements de les herbes remeieres, terra, dinosaure si carbó amb el museu de les Mines de Cercs a l'antiga colònia minera de Sant Corneli, l'art a través de la ruta Picasso que ressegueix la ruta que va fer el pintor malagueny quan va fer estada a Gósol l'any 1906; rutes a peu o amb BTT per l'àmbit del Pedraforca; una altra eix és dedicat als càtars i els trobadors i els recorreguts que es poden fer des del Camí dels Bons Homes la Via del Nicolau i el patrimoni relacionat amb aquest període que es pot trobar a diferenst pobles com Bagà,; les aigües del Pedraforca, que aplega senders amb rius de municipis de l'àmbit d'influència de la muntanya, i el turisme actiu entre valls i muntanyes.

Les 7 cares del Pedraforca és un producte fruit del treball que han desenvolupat en els darrers tres anys cinc països europeus dins de la xarxa Emblemàtic per posar en valor els respectius territoris a través de les muntanyes que són una icona de cada entorn i donar-los-hi "visibilitat internacional" i crear aquest anomenat eco viatge . Hi han participat diferent regions d'Itàlia, Grècia, França, Albània i Catalunya.

El conjunt del projecte ha comptat amb inversió de 3 milions d'euros de fons europeus per fer-ho possible. En el cas del Berguedà l'ajuda ha estat de 300.000 euros que ha cobert el 85% del cost del projecte que s'ha materialitzat en una guia i informació a la pàgina bweb de elberguedà.cat, segons ha explicat a Regió7 Rosa Colomer, la tècnica de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà que ha liderat aquesta iniciativa a la comarca.

A la presentació hi ha participat l'alcalde de Saldes Moisès Massana, el president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall, el tècnic coordinador del projecte del Syndicat Mixte Canigó Gran Site, Alain Gensain, la tènia local Rosa Colomer i Maribel.la Mosquera de l'agència Pedratour.

Per aprofundir en cadascuna de les temàtiques es proposen tres rutes per fer a peu i tres més per fer en bicicleta de muntanya. Per cada modalitat hi ha una ruta curta i poc exigent, una ruta per destinar-hsi mig dia i una latre de més llarg de tot un dia per completar-la.

S'ha instal.lat un panell informatiu en cadascun dels recursos principals, complementar la senyalització in situ d'alguns recursos turístics complementaris i a més s'ha reforçat la sneyalització de continuïtat de les rutes més fàcils, ja sigui a peu o amb BTT. Les rutes de mig dia i de dia no s'han senyalitzat i e podran seguir a partir dels trams recàrrega les dela pàgina web elberguedà.cat.

Rosa Colomer ha explicat a Regió7 que per fomentar el turisme sostenible "s'ha instal·lat un carregador per a vehicles elèctrics a la plaça de Saldes que complementa el que ja disposa Rústic Vilella de Gisclareny.



Video de promoció



Per tal de donar a conèixer aquets projecte s'ha fet un vídeo de totes les muntanyes emblemàtiques que formen part del projecte i també un video específic per a cadascuna de les muntanyes. Aquest material es complementa amb una guia i un mapa que estan disponibles en format paper i digital i en català, castellà i anglès.

Rosa Colomer ha explicat que aquest projecte "ha estat l'evolcuió d'una idea sorgida inicialment de l'Associació Valls del Pedraforca que ha anat prenent forma durant 3 anys durant les 25 trobades realitzades.