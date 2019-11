La segona Quina Berguedana espera atraure 800 assistents al pavelló de Berga

ARXIU PARTICULAR

Primera edició de la Quina Berguedana ARXIU PARTICULAR

El proper dissabte 21 de desembre el Pavelló Vell de Berga acollirà la segona Quina Berguedana. El Club Esportiu Berga, el Bàsquet Berga, l'Handbol Berga, els Mountain Runners i la secció de vòlei del Club Esquí Berguedà han tornat a unir esforços i reediten l'esdeveniment que va ser un èxit en la seva primera edició l'any passat, superant les més de 700 persones previstes.

Aquest dimecres es posaran a la venda 800 entrades per assistir a l'esdeveniment, 100 més que l'any passat, que es podran comprar al Bar de la Piscina, a Assegurances Bilbao, a la Impremta Casals i al Món Molins a un preu de 20 euros. Cada entrada permetrà als assistents a seure i disposar d'un cartró per poder jugar, tot i que durant la vetllada es podran comprar més cartons.

Tal i com han explicat fonts de l'organització, la Quina Berguedana repetirà el format de l'any passat, així com els presentadors i col·laboradors. La gala serà presentada pel dinamitzador Josep Badia i la periodista Judit Jordana, i amenitzada amb el punxadiscos Toni Malé. L'encarregat de la part tècnica serà Dani Magyk.

Les cinc entitats esportives de la ciutat han aconseguit que col·laborin a la segona Quina Berguedana més de 200 entitats de tot el Berguedà, i amb Ballús S.A com a principal patrocinador. L'acte també compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga. Enguany es repartiran més de de 500 regals als guanyadors de les diverses línies, directes i dels quatre bingos. El més esperat serà l'últim, amb el premi d'un viatge valorat en 1.500 euros. Com a novetat, aquest any es jugarà un bingo extraordinari que serà solidari, dedicat al col·lectiu solidari Sense Por.

A més a més, la Quina Berguedana d'adhereix de nou al Punt Lila, per a la prevenció d'actituds sexistes durant l'oci nocturn, que serà visible durant tot l'esdeveniment.