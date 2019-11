ERC a Berga «exigeix» la retirada de la Guàrdia Civil

Per la dreta, Ramon Camps i Aleix Camprubí accedint a la caserna de la guàrdia civil per lliurar la proposta, aquest dimecres

El president local d'ERC a Berga Aleix Camprubí i el cap de files del grup municipal republicà Ramon Camps han entregat en mà a l'agent de la guàrdia civil que feia guàrdia a la caserna de la capital berguedana, els fulls amb la proposta que esperen que s'aprovi en el proper ple municipal: la retirada del cos armat de la capital. I que s'obri un procés participatiu sobre els usos que ha de tenir en el futur aquest equipament situat enganxat a la carretera C-16.

Ha estat un gest simbòlic perquè els representants d'Esquerra han lliurat en mà la proposta de manera que no n'ha quedat constància en cap registre oficial. Tanmateix, Esquerra creu que els gestos són importants com ha comentat Ramon Camps. D'aquí que proposin al ple de la ciutat amb una majoria de 16 dels 17 regidors de partits independentistes, que acordin demanar la retirada de la benemèrita. El portaveu municipal republicà ha dit que és una manera de donar suport a la proposta que ja va aprovar el Parlament al seu moment. I confia que la seva proposta s'aprovi i es pugui materialitzar "quan Catalunya sigui independent"

Les raons que ERC argüeix oper demanar la retirada són els «abusos de drets civils i polítics que no només s'han centrat en els líders polítics i socials, sinó que s'ha abusat de la legislació impulsada amb l'excusa de combatre el terrorisme, per a tal d'atemorir a la ciutadania i coartar la protesta i la dissidència». ERC proposa que el plenari reconegui que «ha patit en les darreres setmanes un setge per part d'aquest cos policial estranger, amb la complicitat i col·laboració dels Mossos d'Esquadra, també amb l'objectiu coartar la llibertat d'expressió i manifestació, espantar a les berguedanes i berguedans i alliçonar». I «exigeix» la retirada del cos armat de la ciutat «donat que s'han mostrat obertament com una policia de caràcter polític que està centrada a perseguir determinats col·lectius polítics i socials, completament redundant i innecessària a l'hora de garantir la seguretat de la ciutadania».

ERC proposa que es faci un procés participatiu «per recollir idees sobre quin o quins han de ser el nou ús o usos que ha de tenir el complex d'edificis que actualment acull els afectius de la Guàrdia Civil, situada en el que s'ha d'anomenar carrer Primer d'Octubre – tal com el plenari municipal va aprovar en la sessió de febrer de 2018». Un acord que malgrat el temps passat des que es va prendre encara no s'ha fet efectiu